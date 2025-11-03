On n’y croyait plus : Windows 11 corrige enfin un bug hyper agaçant et vieux d’au moins dix ans

Un bug de Windows 11 (et qui touchait également Windows 10 à sa sortie) vient tout juste d'être corrigé. Malgré d'innombrables plaintes de la part des utilisateurs, il aura fallu une dizaine d'années à Microsoft pour en venir à bout. Qui a encore dit “il était temps” ?

Bien qu'il s'agisse de l'un des problèmes les plus fréquemment signalés par les utilisateurs de Windows, ce bug est longtemps ignoré par Microsoft. Et pourtant, il n'est pas anodin et ne passe pas inaperçu. Il concerne le système utilisé par Windows 10 et Windows 11 quand il s'agit d'effectuer des mises à jour. Lorsqu’une mise à jour de Windows a été téléchargée, deux choix vous sont proposés :

soit appliquer la mise à jour, puis redémarrer le PC ;

soit installer la mise à jour, puis éteindre le PC.

Mais voilà des années que Windows n'obéit pas systématiquement à l'ordre qui lui est donné. Quand on lui demande d'installer l'update et d'éteindre ensuite l'ordinateur, il n'est pas rare que le PC redémarre et ne s'éteigne pas du tout. Et c'est d'autant plus gênant lorsque la mise à jour est effectuée le soir avant d'aller se coucher. Le lendemain matin, le PC a tourné toute la nuit pour rien, ou s'est même peut-être complètement déchargé.

« Mettre à jour et arrêter » : Windows 11 fait enfin ce qu'on lui demande

Ce bug, nous l'avons tous rencontré un jour ou l'autre sous Windows 10 ou Windows 11. À la rédaction de Phonandroid, nous y avons été confrontés pas plus tard qu'il y a une semaine, en installant l'update KB5067112. Si l'on pouvait penser avoir cliqué par erreur sur Mettre à jour et redémarrer au lieu de Mettre à jour et arrêter, il s’agissait en réalité d’un dysfonctionnement du système.

Microsoft n’a reconnu officiellement ce problème que très récemment, malgré son impact sur l’expérience utilisateur. La bonne nouvelle, c'est que les développeurs de Windows ont enfin réussi à trouver l'origine du problème (sans pour autant se montrer plus explicites). Désormais, lorsqu'on clique sur Mettre à jour et arrêter, le PC s'éteint bel et bien. Cette correction de bug sera disponible à partir des deux builds suivantes :

26200.7019 sur Windows 11 25H2

26100.7019 sur Windows 11 24H2

C'est via la mise à jour facultative KB5067036 de Windows 11 que Microsoft a confirmé la résolution définitive du problème. Pour télécharger cette update, rendez-vous sur l'application Paramètres, puis cliquez sur la fonction Windows Update. Dirigez-vous ensuite sur Options avancées et sélectionnez la fonction Mises à jour facultatives.