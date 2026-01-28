Chrome : cette nouvelle option sur Windows 11 est aussi pratique que catastrophique pour les performances de votre PC

Chrome cherche toujours de nouvelles manières de s'améliorer, quitte parfois à ce que soit au détriment de la machine sur laquelle il est installé. On en veut pour preuve la dernière fonctionnalité testée dans la build Canary du navigateur, qui devrait vous faire gagner du temps… si elle ne vous en fait pas perdre encore plus.

Depuis la nuit des temps, Chrome se fait épingler pour son usage démuseré de RAM. Malgré son impact significatif sur les performances d'une machine une fois celui-ci ouvert, le navigateur reste encore et toujours loin devant devant la concurrence. Alors pourquoi s'arrêter ? Voilà probablement la réflexion que s'est fait Google en songeant à la nouvelle fonctionnalité actuellement en test dans la dernière build Canary de Chrome.

Pour être honnête, la chose semble au premier abord être une bonne idée. Si la première chose que vous faites en allumant votre PC est d'ouvrir votre nagiteur web, celle-ci pourrait même tomber sous le sens. Effectivement, comme l'a repéré le très bien informé Leopeva64, Google a ajouté une nouvelle option aux paramètres de Chrome : la capacité de se lancer dès le démarrage de Windows 11. En voilà une riche idée.

Chrome veut ralentir encore plus le démarrage de Windows 11

La build en question ajoute ainsi une option à l'onglet Au démarrage des paramètres de Chrome. Baptisée “Ouvrir Chrome lorsque mon PC démarre”, elle prend la forme d'un toggle à activer. Du reste, son fonctionnement est assez évident. Par défaut, cette option est désactivée, mais mieux vaut vérifier qu'elle n'est pas active si vous constatez un soudain ralentissement au démarrage de Windows.

Car en effet, comme le souligne Leopeva64, le processus actif pour lancer Chrome au démarrage se place au premier plan des processus Windows, ce qui le rend encore plus lourd sur les performances globales du PC comparé aux processus en arrière-plan. Certes, cette fonctionnalité vous fera économiser un clic si vous ouvrez systématiquement Chrome au démarrage. Mais en échange, il se peut que vous perdiez de nombreuses secondes le temps que votre PC accepte enfin d'ouvrir le navigateur.