Série noire pour la dernière mise à jour de Windows 11, encore un bug qui bloque la veille sur les PC

Les ennuis s’enchaînent pour Windows 11. Après un premier bug empêchant l’arrêt de certains PC, une nouvelle mise à jour bloque désormais la mise en veille. Ce dysfonctionnement touche principalement des machines plus anciennes.

La dernière mise à jour de Windows 11 ne passe pas inaperçue, et pas pour les bonnes raisons. Depuis le Patch Tuesday de janvier, les problèmes se multiplient. Microsoft a déjà dû publier un correctif d’urgence pour corriger un bug empêchant certains PC professionnels de s’éteindre. Le souci touchait les éditions Enterprise et IoT avec la version 23H2. Désormais, un nouveau dysfonctionnement touche la mise en veille classique sur certaines machines, notamment les plus anciennes.

Le bug est lié à la mise à jour KB5074109, récemment diffusée par Microsoft. Après son installation, plusieurs utilisateurs signalent que leur ordinateur ne parvient plus à entrer en veille. Lorsqu’ils appuient sur le bouton correspondant, l’écran devient noir, mais la machine reste allumée. Pire encore, l’ordinateur se bloque complètement et nécessite un redémarrage forcé. Ce bug ne concerne pas tous les PC, mais il semble surtout toucher les modèles qui utilisent un ancien système de gestion de l’énergie.

La mise à jour de Windows 11 empêche la mise en veille sur certains anciens PC

La mise en veille ne fonctionne plus sur certains ordinateurs anciens équipés de Windows 11 depuis la dernière mise à jour. Le dysfonctionnement affecte ce qu’on appelle le mode S3. Il s’agit d’un standard très courant sur les PC fixes et les portables sortis avant 2020. Ce mode coupe presque tous les composants du système, sauf la mémoire vive. Les machines récentes utilisent un système différent, appelé Modern Standby, qui n’est pas concerné par ce bug. En clair, plus votre PC est ancien, plus vous avez de risques d’être touché. Un utilisateur a signalé que débrancher une webcam USB permettait parfois de contourner le problème, sans garantie.

Ce bug s’ajoute à une série noire pour Microsoft. Ces dernières semaines, d’autres mises à jour ont entraîné des blocages dans l’application Outlook ou des échecs de connexion à distance. La firme a déjà publié des correctifs pour certains de ces problèmes, mais celui de la mise en veille n’a pas encore été résolu. En attendant, la seule solution fiable reste de désinstaller la mise à jour. Une opération que le fabricant ne recommande qu’en dernier recours.