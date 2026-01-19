Microsoft corrige enfin ce problème qui empêchait certains PC Windows 11 de s’éteindre

La dernière mise à jour de Windows 11 a provoqué des dysfonctionnements sur certains PC. Des utilisateurs rencontrent des difficultés pour les éteindre ou les mettre en veille. Microsoft a déployé un correctif en urgence.

Comme chaque mois, Microsoft déploie ses correctifs de sécurité via les fameuses mises à jour “Patch Tuesday”. En théorie, ces patchs améliorent la stabilité et la sécurité du système. En pratique, certains utilisateurs rencontrent régulièrement des bugs imprévus, parfois gênants. La dernière en date a encore illustré ce phénomène bien connu des habitués de Windows 11.

Après l’installation du Patch Tuesday de janvier 2026, plusieurs utilisateurs ont signalé des problèmes lors de l’extinction ou de la mise en veille prolongée de leur PC. Le bug concerne uniquement les machines tournant sous Windows 11 version 23H2, et uniquement dans ses éditions Enterprise ou IoT. Dans les cas touchés, l’ordinateur redémarre automatiquement au lieu de s’éteindre. Microsoft a rapidement confirmé l’origine du bug.

Microsoft déploie un correctif d’urgence pour corriger le bug de la mise à jour KB5073455

Quatre jours après le déploiement initial, Microsoft a mis en ligne un correctif hors cycle. Ce dernier est qualifié de “mise à jour d’urgence”. Ce patch, publié le 17 janvier 2026, vise donc à corriger le comportement des PC affectés. Le problème provient d’une interaction entre la mise à jour KB5073455 et la fonction Secure Launch. Cette technologie vérifie l’intégrité du système dès le démarrage, mais entraîne ici un redémarrage systématique.

Le même correctif règle également un autre bug. Celui des échecs de connexion à distance via des outils de bureau à distance. Cette faille touche aussi certaines versions de Windows 10 et Windows Server. Le dysfonctionnement lié à l’arrêt des machines reste toutefois le plus visible pour les utilisateurs concernés.

La bonne nouvelle, c’est que seules certaines configurations professionnelles sont affectées. Les éditions standard de Windows 11 ne présentent pas ce bug. Pour ceux qui utilisent la version 23H2 Enterprise ou IoT, Microsoft recommande d’installer le correctif dès que possible. Ce nouvel incident relance les critiques sur la fiabilité des mises à jour, mais montre aussi la réactivité de la société américaine à corriger rapidement les erreurs détectées.