Ces chargeurs pour smartphone vendus sur Amazon, AliExpress et eBay peuvent exploser, vous électrocuter ou provoquer un incendie

Une association de consommateurs alerte sur la dangerosité de bien des chargeurs pour smartphones vendus en ligne, sur des plateformes populaires comme Amazon, AliExpress et eBay, mais aussi Shein et Temu.

L'achat d'un chargeur pour smartphone n'est pas un acte anodin. Il faut s'assurer de la compatibilité des protocoles et des performances avec son mobile pour obtenir les vitesses de charge attendues et éviter de dégrader la batterie. Mais surtout, il faut choisir un chargeur qui respecte les règles élémentaires de sécurité. Or, bien des appareils de ce type ne répondent pas aux normes, rendant leur utilisation très dangereuse. Ils sont pourtant vendus chez nous, sur des sites de commerce en ligne bien connus.

L'association de consommateurs Which?, l'équivalent de l'UFC Que-Choisir au Royaume-Uni, a publié une nouvelle étude sur la question. Le constat est limpide : des chargeurs contrefaits ou qui ne répondent pas aux exigences réglementaires sont vendus sur des plateformes fortement sollicitées par le grand public, comme Amazon, AliExpress, eBay, Shein ou Temu. Ces produits présentent de sérieux risques d'explosion, d'électrocution et de départ d'incendie.

De faux chargeurs d'iPhone et de smartphones Samsung

Pour les besoins de l'étude, Which? s'est procuré 15 chargeurs de téléphone USB provenant de divers sites web populaires. “Neuf chargeurs achetés sur Amazon (y compris via Amazon Haul), AliExpress, B&Q Marketplace, Debenhams et eBay étaient de si mauvaise qualité que leur utilisation présentait un risque d'électrocution. Huit de ces chargeurs présentaient également un risque d'incendie et d'explosion”, explique l'organisme.

“Les quinze chargeurs achetés auprès de vendeurs en ligne – dont deux provenant de Shein et Temu – présentaient tous des informations manquantes sur l'emballage, le chargeur lui-même ou dans la documentation fournie”, ajoute l'auteur. Même sans parler des dangers de sécurité, ce défaut d'information seul fait que ces produits ne peuvent normalement pas être vendus légalement au Royaume-Uni, ou dans l'Union européenne.

En plus des chargeurs de marque inconnue, Which? dénonce aussi des contrefaçons de chargeurs de constructeurs populaires, comme Apple et Samsung. Un chargeur adaptateur secteur USB-C 35 W d'Apple présenté comme authentique a été acheté auprès d'un vendeur eBay pour 11,99 £. La boîte et le chargeur imitent les designs d'Apple, mais le dispositif a échoué à tous les tests de sécurité électrique qu'il a passés. “Des arcs électriques se sont produits après seulement 10 secondes lors du test de résistance électrique”, alerte l'association. En démontant le chargeur, le testeur est tombé sur un morceau de pâte à modeler qui n'a rien à faire là, sans doute présent pour renforcer le poids et la sensation de robustesse du produit.

Toujours sur eBay, un faux chargeur Samsung à 6,99 £ a été livré sans emballage ni manuel. Il était électriquement plus sûr que la contrefaçon de chargeur Apple, mais sa vente dans ces conditions est illégale. Sur les autres plateformes, des chargeurs de marque méconnue, voire sans marque, présentent de sérieux défauts de fabrication. Certains ont cessé de fonctionner après des tests de résistance à haute tension, d'autres disposaient de composants du circuit électrique trop proches les uns des autres. Parfois, les broches du chargeur étaient trop épaisses, risquant d'endommager la prise secteur.

Conseils pour acheter un chargeur sûr et performant

Which? recommande de se procurer un chargeur auprès d'un détaillant réputé ou directement auprès du fabricant. “Lors de nos tests de chargeurs de téléphone de marques connues, tous ont réussi nos tests de sécurité électrique et aucun n'a présenté de risque pour la sécurité des utilisateurs”, fait savoir l'entité.

Assurez-vous que le produit qui vous intéresse a obtenu le marquage CE, obligatoire pour les chargeurs vendus au sein de l'Union européenne. Il assure la conformité de l'appareil avec les normes de sécurité en vigueur, limitant fortement les risques de se retrouver avec un dispositif dangereux à l'usage.

Les chargeurs de grandes marques à prix cassés sont souvent des contrefaçons, surtout s'ils proviennent de marketplaces. Si vous voyez un chargeur pour iPhone ou pour smartphone Samsung deux ou trois fois moins cher que sur le site officiel ou que chez d'autres commerçants, méfiez-vous. Sachez que les informations concernant l'entreprise importatrice doivent figurer sur l'emballage ou sur le produit lui-même. Si vous ne les trouvez pas, il s'agit d'un autre indice pointant vers une contrefaçon.

Quand on achète un smartphone à plusieurs centaines d'euros, voire à plus de 1 000 euros, vouloir économiser 10 ou 20 euros sur l'achat d'un chargeur semble un mauvais calcul, aussi bien pour l'intégrité du mobile que pour la sécurité de l'utilisateur.