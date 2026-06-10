Jusqu’à 600 € de remise sur le Galaxy S26 Ultra : voici comment l’obtenir dès 869 € chez Samsung

Samsung casse le prix du Galaxy S26 Ultra. Grâce à plusieurs remises cumulables, le smartphone premium profite d'une réduction allant jusqu’à 600 €. La version 256 Go passe ainsi à seulement 869 € au lieu de 1 369 €.

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Lancé en mars 2026, le Galaxy S26 Ultra fait actuellement l’objet d’une réduction de plusieurs centaines d’euros. Samsung vous permet de cumuler jusqu’à trois remises immédiates et d’économiser jusqu’à 600 € en fonction des capacités de stockage.

Résultat : les versions de 256 Go et de 512 Go du Galaxy S26 Ultra voient leur prix chuter de 500 €. La version de 1 To profite de la plus grosse réduction : un total de 600 € de remise immédiate.

L’offre se décompose de la manière suivante :

50 € de réduction immédiate sur les versions 256 Go, 512 Go et 1 To

250 € de remise avec le code MYS26F sur les versions 256 Go et 512 Go

sur les versions 256 Go et 512 Go 350 € de remise avec le code MYS26F sur la version 1 To

sur la version 1 To 200 € de réduction supplémentaire en choisissant un paiement via PayPal ou Floa

Au final, les tarifs tombent à :

869 € au lieu de 1 369 € pour le modèle 256 Go, soit 500 € de réduction

pour le modèle 256 Go, soit 500 € de réduction 1 069 € au lieu de 1 569 € pour le modèle 512 Go, soit 500 € de réduction

pour le modèle 512 Go, soit 500 € de réduction 1 269 € au lieu de 1 869 € pour le modèle 1 To, soit 600 € de réduction

Les avantages ne s’arrêtent pas là. Samsung propose comme souvent un bonus reprise. Son montant est de 50 € et il concerne uniquement la reprise d’un Galaxy S20, S21 ou S22 Series. Enfin, Samsung propose également 10 % de réduction sur les Galaxy Buds et les Galaxy Watch ainsi que -30 % sur les coques et protections d'écran. Les accessoires doivent être ajoutés au panier en même temps que le S26 Ultra.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Galaxy S26 Ultra : le smartphone le plus complet de la série

Avec cette génération, Samsung peaufine sa recette qui fonctionne déjà très bien sur ses modèles Ultra. Le Galaxy S26 Ultra dispose de l’écran le plus spacieux de la gamme : une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces en définition QHD+, avec un taux de rafraîchissement adaptatif qui monte jusqu’à 120 Hz.

La marque mise à nouveau sur une puce Qualcomm sur ce modèle Ultra : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Il est associé à 12 Go de RAM sur les versions 256 et 512 Go et à 16 Go de RAM sur la version de 1 To.

Les performances sont au rendez-vous pour le jeu, le multitâche ou les fonctions d’intelligence artificielle de One UI 8.5, la surcouche Samsung basée sur Android 16.

Pour la partie photo, Samsung propose une fois encore l’une des expériences les plus abouties du marché, s’appuyant sur un capteur principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et deux téléobjectifs dédiés au zoom. L’ensemble permet de couvrir la plupart des usages, du paysage à la photo de nuit en passant par les portraits qui sont d'ailleurs très qualitatifs comme nous l'avons constaté lors de notre test du Galaxy S26 Ultra.

Enfin, le smartphone embarque une batterie de 5 000 mAh, compatible avec la charge rapide à 60 W. Le S Pen est toujours de la partie, intégré directement dans le châssis pour les amateurs de productivité.