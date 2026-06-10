Ninja SLUSHi : chute de prix ou produit offert, c’est le moment d’acheter la machine à boissons glacées !

Le top départ de la coupe du monde est lancé ! Et pour fêter l’occasion, Ninja propose une belle offre sur sa machine à boissons glacées. Pour l’achat d’une Ninja SLUSHi, le géant américain vous offre 2 verres. Si vous préférez une remise, avec le code PASN10, vous pouvez vous l’offrir à prix réduit.

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Vous aimez les granités, les frappés, les milkshakes ou les cocktails glacés ? Saviez-vous que vous pouviez les réaliser directement à la maison grâce à la Ninja SLUSHi ? Et bonne nouvelle, pour fêter le lancement de la coupe du monde, vous pouvez actuellement vous l’offrir à prix cassé.

La machine à boissons glacées est actuellement affichée à 299,99 €. Mais jusqu’au 23 juin 2026, Ninja vous offre 2 gobelets à cocktail qui s’ajoutent automatiquement dans votre panier. Ces 2 gobelets sont normalement en vente séparément à 29,99 €.

Vous ne souhaitez pas profiter de ces 2 verres offerts ? Vous pouvez ajouter le code PASN10 dans votre panier pour avoir 10% de réduction. Vous pouvez ainsi vous offrir la Ninja SLUSHi à 269,99 € seulement. Cette puissante machine vus donne la possibilité de transformer n’importe quel liquide en granité en seulement 30 minutes. Profitez-en !

Quelles sont les caractéristiques de la Ninja SLUSHi ?

Vous connaissez probablement déjà la marque Ninja pour ses aifryers, mais saviez-vous que le géant américain propose également d’autres appareils qui vous facilitent la vie en cuisine ? Vous rêvez de vous faire des granités à la maison ? La Ninja SLUSHi vous donne la possibilité de réaliser une multitude de boissons glacées en toute simplicité.

En effet, cette machine puissante est capable de transformer n’importe quel liquide en granité. Pour cela, il vous suffit d’appuyer sur un bouton et, en seulement 30 minutes, vous obtenez une boisson rafraichissante. Vous pouvez faire des granités avec vos sodas préférés, mais aussi réaliser des cocktails glacés, des frappés, des milkshakes ou encore des jus glacés. La Ninja SLUSHi dispose d’un grand réservoir de 2,5 L. Vous pouvez donc préparer des portions pour tous vos invités. C’est la machine parfaite pour l’arrivée de l’été !

Enfin, grâce aux 5 préréglages, vous pouvez ajuster la texture avec une consistance plus ou moins épaisse pour un résultat optimal. Cette machine à boissons glacées vous permet de garder vos granités durant 12 heures sans dilution.