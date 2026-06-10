Firefox fait de son VPN gratuit votre meilleur allié pour cet été : découvrez ses 2 cadeaux inattendus

Que vous partiez à l’étranger et souhaitiez retrouver les contenus comme à la maison, que vous voyagiez directement depuis votre canapé en consommant des émissions exclusives à certains pays ou que vous souhaitiez protéger votre confidentialité dans les lieux publics, un VPN est toujours une bonne idée. Pour cet été, Mozilla fait un beau cadeau aux utilisateurs du VPN gratuit récemment intégré à Firefox.

Mozilla a de grandes ambitions pour son navigateur Firefox. Cela lui prend souvent plus de temps qu’à ses concurrents pour les réaliser, mais on ne peut pas lui enlever de bien faire les choses. Si Mozilla n’a intégré un VPN gratuit à son navigateur que le 24 mars dernier, il lui a suffi d’à peine quelques semaines pour l’améliorer et le rendre vraiment indispensable.

Et s’il vaut mieux veiller à ne pas être trop gourmand d’ordinaire, à l’approche de l’été, Firefox se met en mode « all-inclusive » et réserve une belle surprise aux utilisateurs de son VPN gratuit : la bande passante habituellement limitée à 50 Go mensuels devient illimitée. Mais ce n’est pas tout : le nombre de « destinations » augmente drastiquement.

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Firefox débride son VPN gratuit pour cet été, mais jusqu’à quand ?

Lors de son lancement, le VPN gratuit intégré à Firefox choisissait automatiquement le serveur le plus proche de votre localisation réelle – pour des questions de performances. Mais cela limitait, de fait, son intérêt puisqu’il vous était impossible de sélectionner un autre pays pour profiter de ses contenus exclusifs.

Mozilla y a rapidement remédié en introduisant la possibilité de choisir son serveur lors de l’activation du VPN. Mais alors que seules cinq localisations étaient possibles, Firefox porte leur nombre à 26 pendant la période estivale :

Afrique du Sud

Allemagne

Australie

Autriche

Belgique

Bulgarie

Canada

Chili

Colombie

Danemark

Espagne

États-Unis

Finlande

France

Irlande

Italie

Malaisie

Mexique

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pays-Bas

Portugal

Royaume-Uni

Singapour

Suède

Thaïlande

C’est sur son blog officiel que Mozilla a fait cette annonce. Aussi, on le mentionnait plus haut, Firefox lâche les chevaux cet été en ôtant la limite de 50 Go de bande passante : elle devient illimitée.

Mais « période estivale », qu’est-ce que cela signifie ? Mozilla n’a pas communiqué de date de début claire : l’entreprise mentionne « d’ici le 31 août ». On connaît en revanche la date de fin de cette opération : le 1er septembre, la bande passante reviendra à sa limite standard de 50 Go mensuels et le choix des localisations aux 5 pays habituels.