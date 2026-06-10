Realme GT 7T à -60% : le smartphone pensé pour les gamers est à prix cassé pour quelques heures

Le Realme GT 7T vous fait de l’oeil ? Ce bon plan est fait pour vous. L’excellent smartphone est actuellement à prix cassé sur AliExpress grâce au code PHDFRS30. Mais ce code expire ce soir !

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Du 1er au 10 juin, AliExpress propose une multitude de codes promo qui vous donnent la possibilité de vous équiper à petit prix. Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour faire de bonnes affaires !

Le Realme GT 7T est un smartphone performant et particulièrement endurant. Il a été pensé pour rester fluide, même en cas d’usage intensif. Normalement en vente à 649,99 €, le smartphone est affiché à seulement 276,41€ sur AliExpress. Et avec le code PHDFRS30 qui vous permet d’avoir 30 € de réduction dès 209 € d’achat, son prix chute encore pour arriver à 246,41€ seulement ! Cela représente plus de 60% de réduction !

Pour rappel, ce 10 juin est le dernier jour pour profiter de ces différents codes sur AliExpress :

3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03

6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11

20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30

50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50

65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS65

Quelles sont les caractéristiques du Realme GT 7T ?

Annoncé par Realme à la fin du mois de mai 2025, le GT 7T est compatible avec le réseau 5G. Avec sa technologie Algorithme SignalCatcher, vous obtenez une connexion rapide, même quand le signal réseau est faible.

Côté affichage, Le smartphone est doté d'un écran AMOLED de 6,8 pouces avec une définition 1,5K (1280 x 2800 pixels), un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale de 6 000 nits.

Le smartphone tourne avec le puissant processeur Mediatek Dimensity 8400 Max épaulé d'une mémoire vive de 12 Go et d'un espace de stockage de 256 Go. De plus, avec sa coque en graphème, il offre un système de refroidissement ultra efficace qui permet de garder d’excellentes performances même sur une utilisation intensive prolongée. C’est une configuration puissante qui vous durera dans le temps et qui vous permet de bénéficier des nombreux avantages de l’IA de façon fluide et efficace.

Côté autonomie, on bénéficie d’une grosse batterie de 7000 mAh avec la charge rapide à 120 watts. Cela permet de l’utiliser pendant un peu plus de 2 jours sans avoir à le recharger. Enfin, pour les photos et les vidéos, vous avez à l’arrière un capteur principal de 50 MP et un capteur ultra grand-angle de 8 MP. Alors qu’à l’avant, vous trouvez un capteur selfie de 32 MP.