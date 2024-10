Nostalgiques du look des premiers Windows ? Voici comment un utilisateur a ramené Windows 11 dans les années 90

Un passionné de technologie a redonné vie à l’apparence rétro des systèmes Windows des années 90 sur Windows 11. Grâce à des outils tiers, il a réussi à transformer le dernier système d’exploitation de Microsoft et nous offre un véritable voyage dans le temps par la même occasion.

Alors que la technologie évolue sans cesse, certains amateurs de rétro-informatique préfèrent revisiter le passé. Par exemple, un passionné a récemment assemblé un PC moderne capable de faire tourner MS-DOS, un ancien système d’exploitation des années 90, tout en préservant la puissance des machines actuelles. Ce retour aux sources séduit de plus en plus, et cette tendance s'étend également à la personnalisation des systèmes modernes comme Windows 11, pour leur redonner un style visuel rétro.

C’est exactement ce qu’un utilisateur a accompli avec Windows 11, en ramenant l’interface graphique classique des années 90 sur ce système d’exploitation. Grâce à des outils tiers tels que WindowBlinds, Retrobar et Winaero Tweaker, il a réussi à recréer l’apparence iconique de cette époque. Alors que Microsoft met l’accent sur l’intelligence artificielle et des fonctionnalités modernes, ce projet nostalgique rappelle que le charme du design vintage reste intemporel et toujours apprécié par une certaine communauté d’utilisateurs.

Un look rétro des années 90 s'invite sur Windows 11 grâce à des outils tiers

Ce projet, partagé par l’utilisateur Awirstam sur Reddit, montre comment il a transformé Windows 11 en une interface rappelant les anciens systèmes. Des applications populaires comme Steam, Discord et Telegram ont également été relookées dans ce style rétro. Grâce à WindowBlinds pour personnaliser les thèmes, Retrobar pour recréer l'ancienne barre des tâches, et Winaero Tweaker pour affiner les moindres détails, cet utilisateur a réussi à harmoniser l’ensemble du système avec une esthétique vintage qui rappelle les débuts de l’informatique à la maison.

Il est important de noter que l’utilisation de ces outils pour modifier Windows peut présenter certains risques. Ces ajustements peuvent rendre le système instable ou inutilisable si mal gérés. Cependant, pour les passionnés prêts à prendre ces risques, cette transformation est un hommage aux débuts de Windows. Elle prouve que la nostalgie et la modernité peuvent cohabiter dans le même système d’exploitation. Ce projet démontre également que, même dans un monde dominé par l’innovation, il y a toujours une place pour le charme du passé.

Source : Reddit