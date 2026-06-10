Cette offre NordVPN réunit VPN, antivirus et stockage cloud à prix mini

NordVPN fait évoluer sa grille tarifaire avec une nouvelle la formule « complète » qui remplace l’abonnement « Plus ». Elle intègre le VPN, un antivirus de nouvelle génération et bien d’autres fonctionnalités destinées à renforcer votre sécurité en ligne. Le tout, avec une remise de 75%.

NordVPN iPhone

NordVPN continue d’évoluer et est désormais une suite de cybersécurité à part entière, allant bien au-delà des fonctionnalités traditionnelles de VPN. Depuis peu, l’application intègre un antivirus de nouvelle génération qui protège les utilisateurs en temps réel contre les malwares, les trackers et publicités abusives, ou encore leur boîte mails contre les tentatives de phishing.

Ces fonctionnalités sont accessibles à partir de la formule Complète, qui s'impose désormais comme l'offre la plus intéressante du catalogue. Elle bénéficie actuellement d'une remise de 75 % et de 3 mois offerts, soit un total de 27 mois d'utilisation.

dès 3.49€
Satisfait ou remboursé 30 jours
9300 serveurs
10 connexions simultanées maximum
135 pays couverts
9.5
Notre test
plus de détails

Caractéristiques complètes du VPN NordVPN.

- 74%
3.49€/mois
Pendant 27 mois
- 61%
5.49€/mois
Pendant 12 mois
14.99€/mois
Pendant 1 mois
Vitesse
Qualité/Prix
Sécurité
Fonctionnalités
Support Client
Simplicité

Une offre de sécurité complète au meilleur prix

La formule complète de NordVPN est proposée à 4,49 € par mois, soit 121,23 € au total pour les 27 mois d’utilisation que vous payez en une fois, au lieu de 493,83 € en temps normal. Cela correspond à une réduction de 75%.

Ce qu’inclut le plan « Complet de NordVPN) :

  • Accès au VPN sur jusqu'à 10 appareils simultanément
  • Plus de 9 000 serveurs haut débit dans 135 pays
  • Protection contre le phishing et les sites malveillants
  • Protection anti-malware et navigation sécurisée
  • Bloqueur de publicités et de traqueurs
  • Protection illimitée des emails (liens malveillants, malwares et autres menaces)
  • Surveillance dark web étendue (Dark Web Monitor Pro) : vérifie si vos données sensibles ont fuité (jusqu'à 8 adresses e-mail, numéros de téléphone, cartes bancaires, numéros de sécurité sociale, etc.)
  • NordPass Premium, le gestionnaire de mots de passe sécurisé
  • NordLocker, avec 1 To de stockage cloud chiffré

Pour 4,49 € par mois, le plan Complet est le meilleur choix de la gamme pour les utilisateurs qui souhaitent non seulement protéger leur connexion Internet, mais aussi sécuriser leurs mots de passe et leurs fichiers sensibles avec une solution tout-en-un.

Dans le détail, les tarifs promotionnels de NordVPN se présentent comme suit :

  • Basique : 3,49 €/mois pendant 27 mois, soit 94,23 € au lieu de 312,93 € (-69%)
  • Complete : 4,49 €/mois pendant 27 mois, soit 121,23 € au lieu de 493,83 € (-75%)
  • Ultimate Max : 8,49 €/mois pendant 27 mois, soit 229,23 € au lieu de 761,13 € (-70%)

Le stockage Cloud chiffré, jusqu’ici réservé au plan Ultime, est désormais inclus dans la formule Complète. Et comme toujours, l'éditeur accompagne ses abonnements d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, qui vous permet de tester l'ensemble des fonctionnalités de NordVPN sans engagement et de vous faire un avis en toute sérénité.

 

 


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Firefox fait de son VPN gratuit votre meilleur allié pour cet été : découvrez ses 2 cadeaux inattendus

Que vous partiez à l’étranger et souhaitiez retrouver les contenus comme à la maison, que vous voyagiez directement depuis votre canapé en consommant des émissions exclusives à certains pays ou…

Voici à quoi les étudiants utilisent vraiment l’IA, et ce n’est pas pour tricher

On accuse souvent les étudiants de se servir de l’intelligence artificielle pour tricher ou se faciliter la vie. Une vaste enquête vient pourtant nuancer ce procès. Leurs usages réels n’ont…

IA

Bon plan Lenovo Xiaoxin Pad 11 : vite, la tablette avec une batterie de 7040 mAh passe à 86 € seulement !

Vous souhaitez acheter une tablette et votre budget est limité ? Trouver un modèle pas cher et performant est un véritable défi. En ce moment sur AliExpress, vous pouvez vous…

Anthropic ouvre enfin au public son IA secrète, voici comment la tester avant le 22 juin

Le modèle d’IA le plus puissant d’Anthropic sort enfin de l’ombre. Réservé jusqu’ici à une poignée de privilégiés, il s’ouvre désormais à tous les abonnés. Et pour quelques jours, son…

IA

Windows 10 et 11 : le Patch Tuesday de juin est là, voici toutes ses nouveautés

Hier, nous étions un mardi et pas n’importe lequel : le deuxième du mois de juin. Et qui dit deuxième mardi du mois dit déploiement du Patch Tuesday de Microsoft à…

Z-Library paie ses utilisateurs en cryptomonnaie pour héberger des copies cachées du site

Traquée et bloquée à travers le monde, une bibliothèque pirate refuse de disparaître. Pour rester accessible, elle déploie une stratégie inédite. Elle paie désormais ses propres lecteurs en cryptomonnaie. Les…

iOS 27 : l’iPhone 17 n’aura pas droit à ces deux nouveautés de Siri AI

Alors qu’Apple a annoncé de nombreux changements à venir pour Siri, son assistant IA, l’iPhone 17 standard doit déjà renoncer à deux d’entre eux. L’explication est aussi simple que frustrante….

Minecraft : un malware contamine les PC de milliers de joueurs chaque jour

Les chercheurs de chez McAfee ont découvert un malware installé sur les machines de nombreux joueurs de Minecraft, le célèbre jeu vidéo. Comment se propage-t-il ? Quels sont les risques…

Réarmement démographique : et si les smartphones étaient l’ennemi numéro 1 des gouvernements mondiaux ?

Le smartphone, redoutable tue-l’amour ? À force de trop être connecté virtuellement, on finit par ne plus l’être dans la vraie vie. Plusieurs études aux résultats concordants mettent en lumière…

Dernière chance : AliExpress casse ses prix pendant quelques heures encore, ces bons plans vont bientôt disparaître

À l’approche de l’été, AliExpress lance une grande vague de promotions sur la tech. Smartphones, tablettes, audio et objets connectés… de nombreux produits profitent de remises importantes pendant une durée…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.