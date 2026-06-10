Cette offre NordVPN réunit VPN, antivirus et stockage cloud à prix mini

NordVPN fait évoluer sa grille tarifaire avec une nouvelle la formule « complète » qui remplace l’abonnement « Plus ». Elle intègre le VPN, un antivirus de nouvelle génération et bien d’autres fonctionnalités destinées à renforcer votre sécurité en ligne. Le tout, avec une remise de 75%.

Découvrir l'offre

NordVPN continue d’évoluer et est désormais une suite de cybersécurité à part entière, allant bien au-delà des fonctionnalités traditionnelles de VPN. Depuis peu, l’application intègre un antivirus de nouvelle génération qui protège les utilisateurs en temps réel contre les malwares, les trackers et publicités abusives, ou encore leur boîte mails contre les tentatives de phishing.

Ces fonctionnalités sont accessibles à partir de la formule Complète, qui s'impose désormais comme l'offre la plus intéressante du catalogue. Elle bénéficie actuellement d'une remise de 75 % et de 3 mois offerts, soit un total de 27 mois d'utilisation.

dès 3.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 74% 3.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 61% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Une offre de sécurité complète au meilleur prix

La formule complète de NordVPN est proposée à 4,49 € par mois, soit 121,23 € au total pour les 27 mois d’utilisation que vous payez en une fois, au lieu de 493,83 € en temps normal. Cela correspond à une réduction de 75%.

Ce qu’inclut le plan « Complet de NordVPN) :

Accès au VPN sur jusqu'à 10 appareils simultanément

simultanément Plus de 9 000 serveurs haut débit dans 135 pays

haut débit dans Protection contre le phishing et les sites malveillants

Protection anti-malware et navigation sécurisée

Bloqueur de publicités et de traqueurs

Protection illimitée des emails (liens malveillants, malwares et autres menaces)

Surveillance dark web étendue (Dark Web Monitor Pro) : vérifie si vos données sensibles ont fuité (jusqu'à 8 adresses e-mail, numéros de téléphone, cartes bancaires, numéros de sécurité sociale, etc.)

NordPass Premium , le gestionnaire de mots de passe sécurisé

, le gestionnaire de mots de passe sécurisé NordLocker, avec 1 To de stockage cloud chiffré

Pour 4,49 € par mois, le plan Complet est le meilleur choix de la gamme pour les utilisateurs qui souhaitent non seulement protéger leur connexion Internet, mais aussi sécuriser leurs mots de passe et leurs fichiers sensibles avec une solution tout-en-un.

Dans le détail, les tarifs promotionnels de NordVPN se présentent comme suit :

Basique : 3,49 €/mois pendant 27 mois, soit 94,23 € au lieu de 312,93 € (-69%)

: 3,49 €/mois pendant 27 mois, soit 94,23 € au lieu de 312,93 € (-69%) Complete : 4,49 €/mois pendant 27 mois, soit 121,23 € au lieu de 493,83 € (-75%)

: 4,49 €/mois pendant 27 mois, soit 121,23 € au lieu de 493,83 € (-75%) Ultimate Max : 8,49 €/mois pendant 27 mois, soit 229,23 € au lieu de 761,13 € (-70%)

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le stockage Cloud chiffré, jusqu’ici réservé au plan Ultime, est désormais inclus dans la formule Complète. Et comme toujours, l'éditeur accompagne ses abonnements d'une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, qui vous permet de tester l'ensemble des fonctionnalités de NordVPN sans engagement et de vous faire un avis en toute sérénité.