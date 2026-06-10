Ce trou noir crache un vent si violent qu’il dépasse l’imagination des scientifiques

Des astronomes ont braqué leurs instruments sur un trou noir géant situé à des milliards d'années-lumière. Ils y ont mesuré un souffle d'une rapidité inégalée. Aucun phénomène terrestre ne s'en approche, même de loin.

Les trous noirs supermassifs comptent parmi les objets les plus extrêmes de l'Univers. Tapis au centre des grandes galaxies, ils avalent le gaz et la poussière qui les entourent. Une partie de cette matière est aussitôt rejetée sous forme de vents violents. Récemment, un télescope spatial a capté les vents d'un trou noir en train de remodeler toute une galaxie. Ces souffles cosmiques jouent un rôle clé dans l'évolution des structures qui les abritent.

Loin d'être anodins, ces vents peuvent bouleverser des régions entières du cosmos. Une étude vient de montrer que ces géants cosmiques peuvent même étouffer la formation d'étoiles dans les galaxies voisines. Leur puissance dépasse l'entendement et continue d'intriguer les chercheurs. Une nouvelle observation vient d'ajouter un record stupéfiant à cette longue liste de prouesses. Elle concerne la vitesse d'un de ces souffles.

Ce trou noir souffle à 323 millions de km/h

Un trou noir géant baptisé J2318 vient de livrer un record sans précédent. Selon une étude publiée dans The Astrophysical Journal, son vent file à 30 % de la vitesse de la lumière. Cela représente environ 323 millions de kilomètres par heure. Jamais un souffle aussi rapide n'avait été observé en lumière ultraviolette autour d'un tel astre. Le trou noir affiche une masse de 1,7 milliard de fois celle du Soleil. Il se situe à environ 3 milliards d'années-lumière de la Terre. Sa masse reste assez classique pour ce type d'objet, mais la vélocité de son vent n'a rien d'ordinaire.

Pour donner une idée de cette puissance, le chercheur Lucas Seaton, de l'université York, a osé une comparaison frappante. Selon lui, ce souffle équivaudrait à un ouragan de catégorie 79. Chaque catégorie est environ 20 % plus rapide que la précédente. À titre de repère, le plus violent jamais mesuré sur Terre, Patricia en 2015, plafonnait à 345 kilomètres par heure. Le vent de ce trou noir va donc près d'un million de fois plus vite. Contrairement aux bourrasques terrestres, ce souffle n'est pas poussé par la pression de l'air. Il est propulsé par la lumière elle-même, les photons bousculant les atomes du gaz. Ces vents permettent aux chercheurs de mieux comprendre comment les galaxies évoluent au fil du temps.