Windows 11 : ces petites nouveautés qui arrivent bientôt dans l’OS vont vous faciliter la vie

Microsoft vient de déployer deux nouvelles builds dans les canaux Dev et Beta du programme Insider de Windows 11. L'occasion d'avoir un aperçu de ce qui nous attend dans les prochaines mises à jour du système d'exploitation, notamment en ce qui concerne le menu contextuel.

Régulièrement, Microsoft dévoile les prochaines nouveautés à venir sur Windows 11 via son programme Insider. Si toutes ne sont pas toujours déployées auprès du grand public, il s'agit généralement d'un bon moyen pour savoir ce qui nous attend pour les mises à jour du système d'exploitation. Ça tombe bien, les canaux Dev et Beta du programme viennent justement de recevoir de nouvelles builds respectives.

Cette fois, pas de grosse révolution au programme, mais une énième confirmation du dévouement de Microsoft envers l'amélioration de son menu contextuel, cette petite fenêtre qui s'affiche lorsque vous effectuez un clic droit sur un élément. Cela fait en effet plusieurs mois que la firme cherche à mieux organiser les nombreuses options présentes dans ce menu, quitte à les ranger dans des sous-menus. Cette fois, c'est une nouvelle méthode qui est employée.

Windows 11 va adapter son menu contextuel en fonction du fichier

La grande nouveauté de ces deux builds est donc un changement du comportement du menu contextuel dans l'explorateur de fichier. Concrètement, ce dernier va devenir beaucoup plus lisible en adaptant l'icône de son option “Ouvrir” à celle du fichier. S'il s'agit d'un fichier vidéo et que VLC est votre lecteur favori, le menu contextuel affichera l'icône de VLC à côté, améliorant ainsi la lisibilité du menu.

Parmi les autres nouveautés, on retrouve également un espace dédié aux informations système repensé dans les Paramètres de Windows 11. Les composants de votre PC y sont organisés de manière plus claire afin de faciliter leur lecture et ainsi retrouver plus facilement celui que vous cherchez. La section affiche également la quantité de stockage utilisée. Enfin, on note quelques petites améliorations ça et là, notamment des animations de la barre des tâches.