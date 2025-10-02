Windows : oubliez le gestionnaire des tâches, cette astuce permet de fermer en un clic les applis qui plantent

Nous nous sommes déjà tous retrouvés face à une application qui, d’un coup, se met à ne plus répondre. Oubliez le gestionnaire des tâches dans cette situation : Microsoft a discrètement déployé une nouvelle option, toute simple mais redoutablement efficace, qui promet de vous faire gagner un temps précieux face à ces aléas technologiques.

Microsoft insiste pour que les utilisateurs migrent de Windows 10 vers Windows 11 en multipliant les arguments : notification explicative, améliorations, nouvelles fonctionnalités… Il reste néanmoins encore de nombreux irréductibles qui y sont réfractaires, à tel point que la firme de Redmond a finalement cédé et accordé un an de mises à jour gratuites supplémentaire.

Mais s’il existe une fonctionnalité sur Windows 11 que l’on regrette de ne pas avoir connu avant, c’est bien celle qui permet de fermer d’un seul clic une application qui plante – sans avoir à patienter qu’elle daigne finalement répondre, ni à attendre que Windows propose de forcer la fermeture du programme ou encore à invoquer le Gestionnaire des tâches. Dis comme cela, ça peut paraître pas grand-chose. Mais une fois que vous aurez goûter à ce confort, vous ne voudrais plus jamais repasser par le Gestionnaire des tâches.

Le fléau des applis qui plantent

Combien sommes-nous à avoir déjà expérimenté ce moment des plus agaçants : une application se fige, alors on alterne frénétiquement entre clic droit et clic gauche, tout sur tout l’écran en sachant pertinemment que ça ne servira à rien, on espère que la sauvegarde automatique s’est bien faite et qu’on n’aura pas perdu tout le travail abattu jusque-là et, pendant ce temps, Windows essaie vainement de chercher des solutions.

Jusqu’à présent, deux solutions s’offraient à nous dans ces moments-là. La première est assez passive : il vous suffit d’attendre que l’écran finisse par griser la fenêtre pour finalement proposer de forcer la fermeture du programme. La seconde, plus proactive, consiste à recourir au célèbre Gestionnaire des tâches grâce au non moins fameux raccourci Ctrl + Alt + Suppr afin d’y trouver l’application coupable. Mais il existe désormais une astuce bien plus rapide introduite lors d’une récente mise à jour de Windows 11.

Voici comment fermer une appli qui plante en deux clics sur Windows 11

Cette astuce transforme une corvée en plusieurs étapes en deux clics hyper satisfaisants. Elle consiste en effet à fermer l’application récalcitrante d’un simple clic droit, directement dans la barre des tâches. Mais puisqu’il s’agit d’une fonctionnalité optionnelle, il vous faut l’activer pour en bénéficier. Voici la marche à suivre :

Faites un clic droit sur l’icône Windows de la barre des tâches

de la barre des tâches Cliquez sur Paramètres

Sélectionnez la section Système

Défilez et cliquez sur Espace développeurs

Activez l’option Terminer la tâche

Désormais si l’une de vos applications plante, vous n’aurez plus à invoquer le gestionnaire des tâches : un simple clic droit sur son icône dans la barre des tâches, puis un autre clic (gauche cette fois-ci) sur Terminer la tâche et le tour sera joué !