Cette nouvelle option de l’outil Capture d’écran sur Windows 11 va vous faire gagner du temps

Microsoft met à jour l'outil Capture d'écran de Windows 11 en lui ajoutant une option qui le rend encore plus utile. Elle va vous faire gagner du temps au final. Voici de quoi il s'agit.

Faire une capture d'écran sur Windows 11, quoi de plus simple ? Il suffit d'appuyer sur la touche Imp. Écran de son clavier et le tour est joué. Mais ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Beaucoup l'ignorent, mais le système d'exploitation de Microsoft propose un outil dédié puissant qui ne cesse de s'améliorer au fil de ses mises à jour. Vous pouvez d'ailleurs l'associer à la touche citée pour qu'il s'ouvre automatiquement.

L'écran s'assombrit alors et une petite barre s'affiche en haut de l'écran. Grâce à elle, il est possible de choisir une partie de l'écran à copier, en ajustant la forme donnée à la sélection si besoin, voire de lancer une capture vidéo. L'outil Capture d'écran permet même d'extraire le texte de ce qui est affiché. La firme de Redmond ne s'arrête pas en si bon chemin et rend son logiciel encore plus polyvalent en y ajoutent une fonctionnalité utile.

L'outil Capture d'écran de Windows 11 gagne une fonction bien pratique

Imaginons que vous souhaitiez annoter votre capture d'écran. Actuellement, vous devez la prendre, l'ouvrir dans le logiciel de votre choix (Paint par exemple) et appliquer vos retouches. Bientôt, l'option Quick Markup, que l'on pourrait traduire par Note Rapide ou Annotation Rapide, sera disponible directement dans la barre de l'outil Capture d'écran. Vous pouvez voir son fonctionnement sur illustration ci-dessous.

Une fois le programme ouvert, cliquez sur le bouton Quick Markup pour l'enclencher. Sélectionnez la zone à capturer comme d'habitude et servez-vous des outils proposés pour annoter. Si vous êtes du genre à le faire souvent, ne plus avoir à passer par un programme intermédiaire va vous faire gagner du temps. L'option est pour l'instant disponible sur les builds Dev et Canary de Windows 11. Microsoft ne dit quand elle sera déployée chez tous les utilisateurs.