Google Pixel : dites adieu au chaos des notifications intempestives grâce à cette fonction dopée à l’IA qui vient sauver votre concentration

Source de distraction, les notifications sont un fléau pour notre concentration. Pour ne plus qu’elles volent votre temps et votre attention, Google vient, comme promis, de dégainer sur ses smartphones Pixel compatibles une fonction IA dédiée à résoudre ce problème.

Google ne s’en cache pas : son avenir réside dans l’intelligence artificielle et la firme de Mountain View l’affiche clairement avec la refonte visuelle des icônes de ses applications. Ce positionnement a, incontestablement, du bon et du moins bon. S’il est par exemple déconseillé de faire aveuglément confiance aux résumés IA générés par Gemini, il faut bien avouer que d’autres fonctionnalités dopées à l’IA développées par Google sont plutôt utiles, notamment quand elles nous permettent de reprendre le pouvoir sur notre propre concentration.

Par exemple, les résumés IA des notifications ont débarqué sur les smartphones Pixel compatibles le mois dernier : un premier antidote proposé par Google contre le poison que représentent parfois les notifications – qu'il a lui-même contribué à développer… Mais ce n’est pas tout. Comme le soulignent nos confrères d'Android Authority, et tel qu'annoncé lors du Pixel Drop de novembre, Google amorce le déploiement d’une autre fonction IA qui risque de sauver la concentration de nombreux utilisateurs en leur évitant les distractions inutiles : l’Organisateur de notifications.

Google déploie l’Organisateur de notifications pour sauver votre concentration

L’Organisateur de notifications se charge d’analyser, de classer et de distribuer les notifications en mode silencieux. Il ne s’agit pas seulement de regrouper toutes les notifications d’une même application : l’IA analyse chacune d’elles pour ensuite leur attribuer une catégorie selon leur contenu.

Il existe deux catégories par défaut : Promotions, dans laquelle peuvent être regroupées des notifications provenant de YouTube Music ou Google TV par exemple, et Actualités (ou News) qui concentre les notifications issues de Google Actualités notamment.

Les catégories Réseaux sociaux et Suggestions peuvent, quant à elles, être activées dans les paramètres. Voici le chemin à suivre : Réglages > Notifications > Organisateur de notifications. Pour vous éviter la pollution visuelle et sonore de distractions inutiles, toutes les notifications catégorisées apparaissent dans la section Silencieux du panneau de notifications.

Pour en profiter, plusieurs conditions sont requises néanmoins. La première : posséder un smartphone de la gamme Pixel 9 (hors 9a) ou Pixel 10 sous Android 16 QPR2 (ou ultérieur). De plus, l’anglais doit être la langue principale définie pour le système et il faut sélectionner l’une des régions compatibles, à savoir l’Australie, le Canada, l’Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis. La France n’en fait donc pas partie pour l’instant mais, le déploiement venant tout juste de commencer, on peut espérer que Google y étendra la prise en charge à l’avenir.