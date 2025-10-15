Microsoft prépare “quelque chose de gros” pour Windows, voici ce que ça pourrait être

Microsoft va très bientôt dévoiler quelque chose concernant Windows. Un indice dans le message laissé sur le compte X officiel du système d'exploitation nous permet d'imaginer ce dont il s'agit.

Windows 10 a officiellement tiré sa révérence le 14 octobre 2015. Depuis cette date, le système d'exploitation sorti il y a 10 ans ne reçoit aucune mise à jour. Sauf en Europe où les utilisateurs ont gagné un an de sursis. Dans le reste du monde en revanche, c'est bel et bien la fin. Peut-être pour faire rapidement oublier ce tournant majeur, Microsoft a dès le lendemain publié un mystérieux message sur le compte X (Twitter) officiel de Windows.

On peut y lire : “Your hands are about to get some PTO. Time to rest those fingers… something big is coming Thursday“. L'acronyme PTO signifie Paid Time Off, l'équivalent américain de nos congés payés pour résumer, entre autres. Nous pouvons donc traduire cela par “Vos mains vont bientôt prendre du repos. Il est temps de reposer vos doigts… quelque chose de gros arrive jeudi“, donc le 16 octobre 2025. Au lendemain du jour de publication de cet article. Qu'est-ce que ça peut bien être ?

Microsoft va faire une grosse annonce sur Windows, mais laquelle ?

La référence au repos de nos doigts laisse peu de place au suspense. Il sera question d'une nouvelle manière d'interagir avec Windows, sans devoir taper sur un clavier ou cliquer sur une souris. En tout cas le moins possible. La lecture des pensées n'étant pas encore au point, il reste la voix. Et c'est justement ce vers quoi veut tendre Microsoft avec une future version de Windows “plus ambiante, omniprésente et multimodale”.

Rappelons que la firme de Redmond imagine un système auquel vous parlez naturellement, qui apprend et comprend ce que vous voulez qu'il fasse. C'est évidemment l'intelligence artificielle qui sera à la manœuvre. Une inconnue subsiste cependant : quelle forme cela va-t-il prendre ? Est-ce que Microsoft va intégrer ce fonctionnement à Windows 11 26H2 ? À Windows 12 ? Dans une mise à jour des PC Copilot+ ? Réponse dans moins de 24 heures.