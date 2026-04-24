WhatsApp va enfin copier la meilleure fonctionnalité de Messenger et ça va tout changer

La dernière bêta de WhatsApp apporte une fonctionnalité tout simplement géniale. Si vous avez déjà utilisé Messenger, vous savez à quel point elle peut complètement transformer votre manière d'utiliser l'application.

whatsapp notification bulle
Crédits : WABetaInfo

Il ne se passe pas une semaine sans que WhatsApp ne teste de nouvelles fonctionnalités — et c'est sans doute l'une de ses plus grandes forces. De fait, il faut bien reconnaître que certaines sont plus intéressantes que d'autres. On ne sait pas vraiment, par exemple, qui attendait avec impatience de payer un abonnement pour utiliser l'application. En revanche, la nouvelle fonctionnalité repérée par WABetaInfo, elle, est un véritable petit bonbon.

Si vous avez déjà utilisé Facebook Messenger, il y a de fortes chances pour que vous admettiez que sa plus grande force est son système de notification. Son système de bulle flottante qui reste sur l'écran sans prendre trop de place et qui permet de faire du multitâche durant une conversation a convaincu de nombreux utilisateurs à lui seul de ne pas passer chez la concurrence. Et c'est exactement ce que WhatsApp prévoit d'intégrer.

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WhatsApp va s'inspirer de la meilleure fonctionnalité de Messenger

Les bulles flottantes sont actuellement en cours de test chez Meta. Leur fonctionnement est semble-t-il très similaire à celui de Messenger. Concrètement, lorsque vous recevez un message, une petite bulle affichant la photo de profil de votre contact apparaît sur votre écran, que vous soyez sur l'accueil ou sur n'importe quelle autre application. En appuyant dessus, une version “miniature” de l'interface de WhatsApp apparaît, permettant de répondre au message sans avoir à ouvrir la messagerie.

Comme pour Messenger, la fonctionnalité semble pour le moment exclusive à Android. Plus précisément, il faudra au minimum avoir un smartphone tournant sur Android 10 pour en profiter. Il n'est pas certain que les utilisateurs iPhone en voient un jour la couleur. Quoi qu'il en soit, les bulles flottantes sont encore en phase de test et, comme toujours avec WhatsApp, il est impossible de déterminer quand leur déploiement final aura lieu.


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