WhatsApp : cette nouvelle fonctionnalité va enfin rendre vos Chaînes plus interactives et divertissantes

WhatsApp, l’incontournable application de messagerie, travaille sur une nouvelle fonctionnalité à destination de ses Chaînes. Elle devrait rendre ces discussions plus interactives et divertissantes pour les utilisateurs, tout en permettant aux administrateurs de comprendre ce qui fonctionne.

En 2023, WhatsApp a lancé sa fonctionnalité Chaînes : situées dans l’onglet Actus de l’application, elles permettent de suivre des discussions en fonction de vos centres d’intérêt (humour, sport avec les clubs de football, divertissement avec les services de streaming ou chanteurs…). En vous abonnant à une chaîne, vous pouvez réagir aux messages qui sont envoyés par les administrateurs, mais pas y répondre.

Alors que WhatsApp travaille à rendre les chaînes bien plus intéressantes en corrigeant l’un de leurs plus gros défauts, la célèbre application de messagerie cherche également à les rendre davantage interactives et dynamiques. Selon WABetaInfo, WhatsApp déploie une nouvel outil de divertissement : les quiz.

WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité dans les Chaînes : les quiz

Les quiz de chaînes sont conçus comme un outil de divertissement : plutôt que de simplement lire les mises à jour et d’y réagir, les utilisateurs pourront tester ou élargir leurs connaissances sur leurs sujets de prédilection ou encore participer à des défis. Ils pourront répondre directement aux quiz en sélectionnant l’une des réponses proposées et sauront immédiatement s’ils ont eu tort ou raison : si la réponse est correcte, une animation avec des confettis apparaît.

Cette nouveauté ressemble donc fortement aux sondages, tant pour l’utilisateur que l’administrateur. Pour l’abonné, l’interface et le mode d’interaction sont les mêmes. Pour l’administrateur, il en va de même : il crée un quiz en définissant une question et plusieurs options possibles. Pour davantage de flexibilité et de personnalisation, chaque réponse proposée peut, là aussi, contenir une image. La différence significative avec les sondages ? L’administrateur doit indiquer d’emblée quelle est la réponse correcte parmi les différentes options.

C'est avant tout un précieux moyen pour les administrateurs de chaînes de susciter de l’engagement, mais surtout d’identifier quels sont les contenus qui fonctionnent le mieux auprès de leur audience. En analysant ces données fournies par de véritables abonnés, ils pourront ensuite ajuster leur stratégie éditoriale de manière plus concrète.

Un récapitulatif des réponses sélectionnées est, de fait, accessible pour l’administrateur, qui peut voir qui, parmi ses contacts, a participé au quiz. En revanche, il ne peut pas contacter les abonnés qui ne font pas partie de ses contacts : le numéro de téléphone demeure masqué et seule la photo de profil, si elle est publique, apparaît.

Cette fonctionnalité est pour le moment réservée à un nombre limité de bêta-testeurs : WhatsApp bêta pour Android 2.26.1.14 est compatible, mais certains utilisateurs y ont accès avec une version précédente. L’entreprise procède par vagues successives dans le but de corriger en temps réel les éventuels problèmes et frictions. Les quiz de chaînes devraient être accessibles à davantage d’utilisateurs dès que la phase expérimentale sera terminée.