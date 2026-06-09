One UI 9 : ce nouveau geste va permettre d’invoquer Bixby sur votre smartphone Samsung

Avec la mise à jour vers One UI 9, Samsung ajoute un nouveau geste pour invoquer rapidement Bixby sur son smartphone Galaxy.

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Crédit : Phonandroid

Alors que le déploiement de la mise à jour vers One UI 8.5 a bien progressé, Samsung s'active sur le développement de la prochaine version majeure, One UI 9, basée sur Android 17. Le constructeur continue ses efforts pour améliorer son assistant vocal Bixby, malgré la possibilité de configurer des alternatives comme Gemini et Perplexity. Et avec One UI 9, les utilisateurs devraient pouvoir invoquer Bixby d'une nouvelle manière, qui pourra être considérée comme plus pratique que les actuelles par certaines personnes.

Une fonctionnalité d'activation par gestes devrait en effet être intégrée aux appareils Samsung qui recevront la mise à jour, nous apprend SamMobile. Il suffira de saisir son mobile et de le rapprocher de son visage pour activer Bixby, rapporte le média. Actuellement, il faut un appui long sur le bouton d'alimentation ou l'utilisation d'un mot-clé (Bixby ou Salut Bixby) pour appeler l'assistant. Cette nouvelle méthode offre une alternative, peut-être plus naturelle, puisqu'on a de toutes façons tendance à rapprocher son smartphone de la bouche avant d'énoncer des commandes vocales à l'assistant.

Bixby s'offre un nouveau raccourci dans One UI 9

L'expérience devrait ainsi gagner en fluidité. L'utilisateur aura le choix d'activer ou non cette option. Ceux qui n'utilisent pas Bixby ou préfèrent se contenter des solutions actuelles ne risquent donc pas d'invoquer l'assistant par erreur. La source évoque une potentielle hausse de la consommation d'énergie pour alimenter cette fonction, mais si elle existe, elle ne devrait que très peu impacter l'autonomie des appareils.

Pour l'instant, l'appel de Bixby par ce geste n'est pas disponible dans la deuxième version bêta de One UI 9.0 pour les Galaxy S26. L'option pourrait être rendue opérationnelle prochainement dans une version bêta à venir, ou dans la version stable de One UI 9.0 pour les Galaxy Z Flip 8 et Galaxy Z Fold 8, dont le lancement est prévu pour le mois de juillet. Il est aussi possible qu'elle ne soit pas totalement prête à temps. Nous avons aperçu ici des traces de la fonction dans l'interface de One UI 9, mais on ne sait pas si elle marche correctement.


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