WhatsApp va enfin rattraper son retard sur la concurrence avec l’arrivée de cette fonctionnalité très attendue

WhatsApp pourrait bien être en train de préparer le déploiement global d'une fonctionnalité autrefois réservée aux utilisateurs de la version Business. Si tel est le cas, la messagerie rattrapera son retard sur Google Messages ou encore Telegram.

WhatsApp a beau recevoir régulièrement de nouvelles fonctionnalités, l'application accuse encore d'un certain retard sur certains points. Par exemple, la messagerie a été l'une des dernières parmi les plus populaires du marché à permettre à ses utilisateurs de pouvoir modifier un message après envoi, alors qu'elle est en tête des classements depuis des années. Ainsi, lorsque celle-ci rattrape ce retard en livrant enfin une fonctionnalité très attendue, c'est jour de fête pour ceux qui regardaient en face avec envie.

C'est précisément ce qui pourrait bientôt arriver, si l'on s'en réfère aux informations dénichées par le site WABetaInfo, toujours à la pointe des nouveautés de WhatsApp. En effet, celui-ci affirme que l'application serait actuellement en train de tester une fonctionnalité que l'on retrouve déjà depuis longtemps sur des messageries comme Google Messages, Telegram ou encore iMessage: la possibilité de programmer l'envoi d'un message.

WhatsApp va enfin proposer cette fonctionnalité déjà présente chez la concurrence

À ce jour, seul la version Business de WhatsApp propose cette fonctionnalité. Or, la version bêta 26.7.10.72 sur iPhone semble indiquer que Meta se prépare à la déployer auprès de tous les utilisateurs. Lorsque se l'on se trouve dans une conversation de groupe et que l'on clique sur le menu, on découvre une nouvelle option juste en dessous des messages mis en favori : les messages programmés.

« Un message programmé permet aux utilisateurs de rédiger un message et de choisir une date et une heure précises pour son envoi automatique », peut-on lire comme description. WABetaInfo précise également qu'il sera possible de supprimer les messages programmés avant que ceux-ci ne soient envoyés. De plus, il semblerait que la fonction soit également disponible pour les conversations individuelles. On ne sait pas encore quand le déploiement officiel aura lieu.