WhatsApp teste son abonnement payant, voici à quoi il sert

Meta confirme : la formule payante pour la messagerie WhatsApp arrive. Nous en savons plus sur ce qu'elle propose, ainsi que son prix. En l'état actuel des choses, l'abonnement est loin d'être indispensable.

Il y a plus de 10 ans, certains pays devaient payer pour utiliser WhatsApp, à raison d'un dollar par mois. Puis Meta a racheté la messagerie et en 2016, cette souscription sélective a disparu pour de bon. Récemment, le groupe de Mark Zuckerberg semble vouloir revenir sur cette décision, mais pas en imposant un abonnement à tous les utilisateurs. Sur Instagram par exemple, cela prend la forme de la formule optionnelle Instagram Plus. Moyennant finances, vous gagnez l'accès à des fonctions exclusives.

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Sans surprise, WhatsApp aussi s'apprête à suivre le même chemin avec WhatsApp Plus. Actuellement en phase de test, nous avons désormais une bonne idée de ce que cache la formule, ainsi que son prix supposé en Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade, elle est très loin d'être indispensable. Meta n'a pas (encore) transformé une fonction gratuite depuis des années en option payante. Voyons cela.

Payer un abonnement à WhatsApp permet de profiter de quelques options inédites

En résumé : WhatsApp Plus vous donne surtout accès à des options cosmétiques. Autocollants, thèmes, icônes, sonneries… Des éléments de personnalisation exclusifs qui ne changent pas l'expérience à proprement parler. On note également la possibilité d'épingler jusqu'à 20 conversations (contre 3), ainsi que l'application de paramètres à un ensemble de discussions d'un seul coup, au lieu de le faire une par une. En revanche, les publicités dans les statuts ne semblent pas disparaître.

Il est très probable que WhatsApp Plus s'enrichisse d'autres options au fil du temps. En ce qui concerne le prix, il est affiché à 2,49 € par mois en Europe. On ignore s'il s'agit d'un tarif unique ou si Meta compte le modifier en fonction de chaque pays. Aucune date de déploiement global n'a encore été communiquée, sachant que l'abonnement ne concerne pour le moment que les smartphones sous Android.

Source : WABetaInfo