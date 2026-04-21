WhatsApp teste son abonnement payant, voici à quoi il sert

Meta confirme : la formule payante pour la messagerie WhatsApp arrive. Nous en savons plus sur ce qu'elle propose, ainsi que son prix. En l'état actuel des choses, l'abonnement est loin d'être indispensable.

WhatsApp
Crédits : 123RF

Il y a plus de 10 ans, certains pays devaient payer pour utiliser WhatsApp, à raison d'un dollar par mois. Puis Meta a racheté la messagerie et en 2016, cette souscription sélective a disparu pour de bon. Récemment, le groupe de Mark Zuckerberg semble vouloir revenir sur cette décision, mais pas en imposant un abonnement à tous les utilisateurs. Sur Instagram par exemple, cela prend la forme de la formule optionnelle Instagram Plus. Moyennant finances, vous gagnez l'accès à des fonctions exclusives.

Lire aussi – WhatsApp : vous pouvez enfin garder votre numéro de téléphone secret grâce à cette nouvelle option

Sans surprise, WhatsApp aussi s'apprête à suivre le même chemin avec WhatsApp Plus. Actuellement en phase de test, nous avons désormais une bonne idée de ce que cache la formule, ainsi que son prix supposé en Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'à ce stade, elle est très loin d'être indispensable. Meta n'a pas (encore) transformé une fonction gratuite depuis des années en option payante. Voyons cela.

Payer un abonnement à WhatsApp permet de profiter de quelques options inédites

En résumé : WhatsApp Plus vous donne surtout accès à des options cosmétiques. Autocollants, thèmes, icônes, sonneries… Des éléments de personnalisation exclusifs qui ne changent pas l'expérience à proprement parler. On note également la possibilité d'épingler jusqu'à 20 conversations (contre 3), ainsi que l'application de paramètres à un ensemble de discussions d'un seul coup, au lieu de le faire une par une. En revanche, les publicités dans les statuts ne semblent pas disparaître.

Les avantages de la formule payante de WhatsApp

Il est très probable que WhatsApp Plus s'enrichisse d'autres options au fil du temps. En ce qui concerne le prix, il est affiché à 2,49 € par mois en Europe. On ignore s'il s'agit d'un tarif unique ou si Meta compte le modifier en fonction de chaque pays. Aucune date de déploiement global n'a encore été communiquée, sachant que l'abonnement ne concerne pour le moment que les smartphones sous Android.

Source : WABetaInfo


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les banques françaises se mettent à Wero : comment vos paiements en ligne vont se métamorphoser dès le mois prochain

Le groupe BPCE (Banque Populaire – Caisse d’Épargne) vient d’annoncer le lancement d’un nouveau moyen de paiement par Wero pour les achats en ligne. À partir du mois de mai,…

Ce pack d’ampoules connectées Philips Hue est à moitié prix, c’est une affaire !

Habituellement en vente à 199,99 €, le pack d’ampoules connectées Philips Hue Ambiance blanc et couleur et est actuellement à prix cassé sur la Fnac et Darty. Vous pouvez en…

Motorola Razr 70 : prix, date de sortie, fiche technique, voici toutes les infos avant l’heure

Motorola a officialisé la date d’annonce de ses smartphones pliables Razr 70. Leur prix, leur date de sortie et leurs caractéristiques ont aussi fuité. Motorola a publié sur les réseaux…

C’est officiel, OnePlus envisage de quitter l’Europe, quelles conséquences pour le SAV et les mises à jour ?

Après des mois de rumeurs, OnePlus a enfin pris officiellement la parole et confirme “évaluer” son avenir sur le marché européen. Notre test du OnePlus 15R était-il notre dernier pour…

Le film Elden Ring dévoile son casting et sa date de sortie au cinéma

Le film Elden Ring, tiré du jeu vidéo culte développé par FromSoftware, se concrétise. Le casting complet est connu et une date de sortie dans les salles obscures a déjà…

Meilleur VPN en 2026 : comment bien le choisir ?

Nombreux sont les internautes qui ne se passent plus d’un VPN, que ce soit pour protéger leurs données en ligne ou contourner les restrictions géographiques. Après en avoir testé plusieurs,…

VPN gratuit : les meilleures solutions pour naviguer de façon sécurisée

Utiliser Internet peut être compliqué ou dangereux pour notre vie privée et nos données. Dans certains cas, il est donc plus sûr d’utiliser un VPN. Mais si vous ne voulez pas débourser d’argent, optez pour un VPN gratuit. Découvrez notre sélection non exhaustive.

Ces maquettes de l’iPhone Fold révèlent un design aux antipodes du Galaxy Z Fold 8

Apple et Samsung préparent chacun leur smartphone pliant pour 2026, mais n’ont visiblement pas le même plan. Des maquettes de l’iPhone Fold viennent de fuiter et trahissent un parti pris…

Motorola est enfin sérieux avec les mises à jour : la bêta d’Android 17 est déjà disponible sur ces modèles

D’habitude mauvais élève des mises à jour logicielles, Motorola réalise des efforts cette année. Plusieurs de ses smartphones sont déjà éligibles à la bêta d’Android 17. Que ce soit en…

Cette éclipse solaire ultra-rare n’a été vue que par 12 humains sur Terre, voici la seule photo qui existe

Une éclipse solaire rare en anneau de feu n’a été visible que depuis un point précis de l’Antarctique. Les nuages ont privé la seule autre base habitée du spectacle. Douze…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.