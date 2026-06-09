Windows 11 corrige l’une de ses lenteurs les plus agaçantes

Windows 11 traîne une réputation de lenteur depuis plusieurs années. Microsoft promet enfin d'accélérer une tâche aussi banale qu'agaçante quand elle s'éternise, et ce n'est qu'un début.

Bug mise à jour Windows 11
Crédits : 123RF

Windows 11 accumule les reproches depuis sa sortie. Entre les ralentissements, les bugs et une lenteur générale héritée d'années de négligence, la grogne monte chez les utilisateurs. Conscient du problème, Microsoft a lancé un vaste plan pour réparer un système jugé cassé de toutes parts. La firme de Redmond multiplie depuis les correctifs et les optimisations pour redonner du souffle à son système d'exploitation.

Les efforts se concentrent désormais sur les performances pures. La barre des tâches et le menu Démarrer viennent tout juste de gagner une personnalisation complète. Microsoft s'intéresse maintenant à la vitesse des opérations sur les fichiers, longtemps négligée. L'Explorateur de fichiers, reconnu comme plus lent que sous Windows 10, fait l'objet d'un chantier de fond.

Windows 11 va supprimer vos fichiers bien plus vite qu'avant

La suppression groupée de fichiers va devenir nettement plus rapide sur Windows 11. Selon Windows Latest, Microsoft a confirmé un gain de vitesse de plus de 30 % après une future mise à jour. Ce chiffre ne serait qu'un plancher, l'amélioration réelle pouvant aller bien au-delà. Quand un utilisateur efface des dizaines de petits fichiers d'un coup, le système doit mettre à jour beaucoup d'éléments internes. Les permissions, les index ou les miniatures sont alors recalculés. C'est précisément cette gestion que la firme de Redmond a optimisée.

Le matériel garde son importance, surtout la vitesse du disque SSD face à de nombreux petits fichiers. Mais Microsoft assure qu'un logiciel mieux conçu accélère sensiblement ces opérations sur tous les PC. L'entreprise a partagé cette information lors d'une rencontre avec des membres du programme Insider aux États-Unis. Le déploiement auprès des testeurs est prévu dans les prochaines semaines.

La suppression n'est que le premier chantier de cette refonte. D'autres actions comme le transfert ou la copie de fichiers devraient aussi gagner en rapidité. En parallèle, l'éditeur travaille sur un lancement plus rapide de l'Explorateur, un menu clic droit allégé et une fenêtre Propriétés modernisée. Microsoft prévoit d'apporter jusqu'à 19 nouveautés à Windows 11 en 2026. De quoi faire oublier des années de lenteurs qui ont fini par lasser une bonne partie des utilisateurs.


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