WhatsApp va bientôt profiter d’une excellente fonction inspirée d’Instagram

Meta a diffusé une nouvelle beta de WhatsApp. Cette nouvelle version, une nouvelle barre de réponse inspirée d'Instagram pour les mises à jour des actus est apparue. Celle-ci simplifie les interactions avec les contacts. Cette fonctionnalité pourrait arriver auprès de tous les utilisateurs avec la prochaine version publique de l'application.

Meta fait régulièrement évoluer de ses différentes applications en leur intégrant des fonctionnalités qui répondent aux besoins des utilisateurs. Nous pensons notamment à l'intégration de l'intelligence artificielle dans tous ses services de messagerie et ses réseau sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou WhatsApp.

Ces trois applications profitent d'amélioration très fréquentes. Quelques exemples : l'arrivée prochaine de FlipSide dans Instagram, le téléchargement des Reels, la recherche de contact par pseudo dans WhatsApp, le chiffrement de bout en bout de Facebook Messenger, etc. Sans oublier l'arrivée en Europe de Threads qui se rapproche.

WhatsApp va bientôt permettre de répondre aux actus des contacts, comme sur Instagram

Et cela continuera bien évidemment. La preuve en est avec la dernière version beta de WhatsApp, poussée en ce début de semaine et décortiquée par le site WABetaInfo. Dans cette mise à jour, Meta ajoute une barre de réponse pour les mises à jour des actus, une fonction fortement des stories d'Instagram. Une fonctionnalité qui permet une interaction plus directe avec les chaines suivies par les utilisateurs. Au lieu de balayer vers le haut pour répondre, les utilisateurs vont désormais :

Étape 1 : Accéder aux mises à jour des Actus

Ouvrez WhatsApp sur votre appareil iOS ou Android.

Allez dans l'onglet “Statuts” pour voir les mises à jour de statut de vos contacts.

Étape 2 : Utiliser la barre de réponse

Lorsque vous visualisez une mise à jour de statut, vous verrez désormais une barre de réponse persistante au bas de l'écran.

Cette barre remplace l'ancien geste de balayage vers le haut pour répondre.

Étape 3 : Répondre à une Actu

Pour répondre à un statut, tapez simplement sur la barre de réponse.

Vous pouvez choisir par exemple d'envoyer un emoji ou de taper un message complet en réponse au statut.

Après avoir rédigé votre réponse, appuyez sur le bouton d'envoi pour la partager avec le contact qui a posté le statut.

En adoptant une approche similaire à Instagram pour les réponses aux actus, Meta oeuvre clairement à l'harmonisation de ses différentes plateformes. Cette nouvelle fonction, très populaire dans Instagram, pourrait améliorer la popularité des fonctionnalités autour de l'onglet Actus auprès des utilisateurs de WhatsApp. Cette nouvelle fonction est actuellement en phase de test bêta et pourrait être déployée prochainement à tous les utilisateurs.

Source : WABetaInfo