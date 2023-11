WhatsApp sur Android vous laissera créer un profil alternatif pour protéger vos données personnelles

WhatsApp bêta pour Android 2.23.24.4 propose aux testeurs de créer un profil secondaire utilisable avec les personnes qui ne font pas partie de leurs contacts.

D’après WABeta Info, « WhatsApp travaille sur une fonctionnalité alternative de confidentialité du profil ». L’application de messagerie la plus populaire au monde propose plusieurs dizaines de fonctionnalités et reçoit fréquemment des mises à jour, mais il est un point sur lequel elle pourrait encore s’améliorer : la sécurité des utilisateurs. L'omniprésence dans le quotidien des internautes des applications de Meta, Facebook, Instagram, et WhatsApp attise l'attention des cybercriminels et autres hackers malveillants.

WhatsApp est devenu une messagerie à tout faire. Il n’est pas rare qu’on l’utilise pour communiquer avec nos proches aussi bien qu’avec nos collègues, voire avec de parfaits étrangers, lorsque l’on fait des transactions en ligne, par exemple. Cela peut être problématique pour la sécurité de nos données, car si les ingénieurs de la compagnie s’évertuent à combler les failles de sécurité exposées par l’application mobile, certains hackers sont prêts à payer des millions pour pouvoir pirater la célèbre messagerie.

WhatsApp sur Android teste les profils alternatifs pour séparer les conversations personnelles des autres

Avec plus de 2,7 milliards d’utilisateurs actifs dans le monde et 140 milliards de messages échangés chaque jour, le vivier de potentielles victimes d’arnaques est énorme. La dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour Android 2.23.24.4 propose une fonctionnalité de profil alternatif pour masquer vos informations.

Comme on peut le voir sur la capture d’écran, elle permet aux utilisateurs de configurer une photo et un nom différents qui seront visibles par les contacts n’ayant pas accès aux informations du profil principal. Les personnes n’étant pas dans votre liste de contacts verront ainsi votre photo de profil alternatif.

Cette couche de sécurité supplémentaire permettra ainsi de séparer distinctement les communications privées, professionnelles… et les autres. Par ailleurs, WhatsApp a tout récemment déployé une fonctionnalité très attendue pour ses « Chaînes », la possibilité de modifier les messages envoyés.