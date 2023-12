Threads : on connait la date de sortie en France, ce teaser la dévoile

Par l'intermédiaire d'un teaser dissimulé dans l'application Instagram, le réseau social Threads jusque là indisponible en Europe donne sa date de sortie sur le Vieux Continent.

Quand Meta a annoncé la mise en ligne de son nouveau réseau social Threads, bon nombre de personnes habituées à X (Twitter) y ont vu une porte de sortie possible. La reprise de la plateforme de microblogging par Elon Musk et les frasques qui ont suivi n'étaient en effet pas au goût de tout le monde. Si le lancement aux États-Unis est un succès avec 100 millions d'utilisateurs en un mois, les européens rongent leur frein. Threads n'est pas disponible sur le Vieux Continent. La “faute” à une réglementation bien plus stricte qu'en Amérique du Nord et plus particulièrement à la loi sur les services numériques.

Mais tout espoir n'est pas perdu. Très conscientes que le marché européen représente un vivier important d'utilisateurs potentiels, les équipes de Meta s'activent et fin novembre, on apprend que Threads est prêt à se lancer à l'assaut de l'Europe. La fenêtre de tir est connue, décembre 2023. Il ne manquait plus qu'une date précise et c'est désormais chose faite. Pour la dévoiler, l'entreprise de Mark Zuckerberg a glissé un petit easter egg dans une autre de ses applications phares : Instagram.

La date de sortie de Threads en Europe se révèle au détour d'un teaser sur Instagram

Ouvrez l'application Instagram sur votre smartphone Android ou votre iPhone et tapez le mot “ticket” dans la barre de recherche du réseau social. Un genre de ticket blanc apparaît alors avec le logo de Threads. Il se retourne pour afficher une date. Threads sortira en France le jeudi 14 décembre à midi, heure française. Le tampon European Union en haut à droite ne laisse aucun doute quant à l'annonce. Les plus attentifs auront remarqué que ce teaser est quasiment le même que celui qui annonçait l’arrivée de Threads en juillet dernier.

L'attente prendra donc fin dans 5 jours à partir de la publication de cet article. L'avantage d'une sortie différée est que le réseau social a eu le temps de corriger quelques bugs et d'ajouter des fonctionnalités parfois très attendues. Même si la plateforme est encore très jeune, l'Europe profitera d'une version plus peaufinée. En attendant de l'essayer par vous-même, n'hésitez pas à jeter un œil à notre prise en main de Threads.