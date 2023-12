WhatsApp va permettre de chercher ses contacts par pseudo, fini de fouiller son carnet d’adresses

La dernière bêta de WhatsApp inclut une fonctionnalité qui ravira les utilisateurs avec un carnet de contacts très fourni. Après avoir intégré la possibilité de se créer un pseudo sur l’application, cette dernière ajoute une barre de recherche qui permet de trouver en quelques secondes le contact de son choix.

Un peu plus tôt cette année, WhatsApp a commencé à tester un tout nouveau moyen de se présenter auprès de ses contacts : un pseudo. De cette manière, les utilisateurs pourront faire le choix de la confidentialité, en masquant leur numéro de téléphone par le nom de leur choix. Si la fonctionnalité n’a pas encore été déployée auprès du grand public, WhatsApp n’a clairement pas abandonné l’idée et continue d’étoffer le projet.

Comme le rapporte le site WABetaInfo, la messagerie vient de déployer une nouvelle build en bêta auprès de ses utilisateurs Android inscrits au programme. Nommée 2.23.25.19, cette build vient dont ajouter une petite option fort pratique pour tous ceux dont la liste de contacts a été remplacée par des pseudos. Une idée aussi simple qu’efficace : une barre de recherche.

WhatsApp va faire en sorte que vous ne vous perdiez plus dans vos contacts

Cela fait partie de ces fonctionnalités qui font se demander pourquoi elle n’était pas là avant. En effet, la barre de recherche fonctionne précisément comme on pourrait le penser : il suffit de taper un nom, un numéro de téléphone ou, donc, un pseudo, pour retrouver le contact souhaité. Autant dire qu’il s’agit d’un sacré gain de temps pour tous ceux dont le carnet de contacts est très fourni, qui n’auront plus à scroller jusqu’à l’infini pour trouver celui qu’ils cherchent.

Si WABetaInfo ne cite que la recherche par pseudo, la capture d’écran partagée montre bien qu’il est également possible d’effectuer une recherche par nom et par numéro. Il reste donc à déterminer si WhatsApp compte réserver ou non sa fonctionnalité aux utilisateurs avec pseudo. Étant donné que tous ne franchiront pas nécessairement le pas, il semblerait étrange de ne pas les inclure dans la barre de recherche.

Source : WABetaInfo