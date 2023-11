Instagram va enfin permettre de télécharger les Reels, avec le même défaut que TikTok

Il était temps qu’Instagram laisse ses utilisateurs télécharger ses Reels. C’est désormais chose faite, après un premier test déployé en juin dernier. Le réseau social rattrape ainsi son (éternel) retard sur TikTok… tout en s’inspirant même des défauts de la fonctionnalité chez son rival.

Encore une fonctionnalité qui se sera fait attendre. C’est en juin dernier qu’Instagram commence à tester la possibilité de télécharger ses Reels. Une option que les utilisateurs espéraient voir arriver, surtout ceux se trouvant déjà sur TikTok, qui la propose depuis un certain temps déjà. C’est donc près de 6 mois plus tard que le réseau social déploie globalement la fonctionnalité. Adam Mosseri, patron d’Instagram, a confirmé ce mercredi que tous les utilisateurs peuvent désormais télécharger des Reels.

Pour ce faire, il suffit d’appuyer sur le bouton Partage, puis de sélectionner l’option Télécharger. Notez toutefois que les créateurs auront la possibilité de désactiver le téléchargement de leurs Reels. Auquel cas, l’option n’apparaîtra pas sur votre smartphone. Si vous souhaitez empêcher le téléchargement de vos Reels, il faudra vous rendre dans Paramètres et confidentialité > Partage et remix puis décocher l’option correspondante.

Instagram permet enfin de télécharger des Reels, mais ce n’est pas parfait

Il s’agit bien sûr d’une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui n’auront plus à passer par une application tierce pour mettre la main sur les Reels de leur choix. Néanmoins, tout n’est pas rose, puisqu’il faudra s’attendre à quelques limitations et défauts sur la fonctionnalité. À commencer par le plus agaçant : tout comme sur TikTok, les Reels téléchargés se verront affublés d’un watermark avec le pseudo du créateur.

Si l’on peut féliciter cette initiative du point de vue du créateur, qui ne se verra pas voler son contenu, force est de constater que les vidéos perdront en qualité à cause de cet ajout visuel pas toujours nécessaire. Autre coche raté : les Reels intégrant une musique soumise à un copyright — soit l’immense majorité des vidéos — ne pourront pas être téléchargés avec le son. On imagine qu’une vidéo muette sera mieux que rien.