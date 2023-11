WhatsApp ne fonctionne pas sur Android Auto pour certains utilisateurs, la solution ne plaira pas à Google

Android Auto ne fonctionne toujours pas avec WhatsApp malgré les suppliques des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Il y a bel et bien une solution à ce problème, mais elle ne plaira probablement pas à Google.

Ce bug qui affecte actuellement certains utilisateurs de l’application ne risque pas d’arranger la réputation d’instabilité d’Android Auto, l’application conçue pour déporter sur l’écran du véhicule un certain nombre d’informations et d’applications du smartphone, à commencer par la musique, les appels téléphoniques et bien entendu la navigation connectée. Ça, c’est pour la théorie, car comme nous le rappelle le site Smart World, en pratique, cela fait déjà quatre mois que certains utilisateurs sont dans l’incapacité d’utiliser WhatsApp à travers Android Auto.

La situation est pire encore qu’on ne l’imaginait. Bien que les utilisateurs affectés par ce bug d’Android Auto se plaignent depuis quatre mois sur les divers forums et auprès de la compagnie, Google ne semble toujours pas avoir de solution à leur proposer. Les utilisateurs, de leur côté, ont épuisé toutes les solutions à leur disposition. Mettre à jour Android Auto vers la version 10.8 (voire même bêta 10.9), redémarrer le smartphone, rien n’y fait : il leur est strictement impossible d’utiliser l’application de messagerie la plus populaire au monde sur l’écran de contrôle de leur automobile.

WhatsApp et Android Auto ne sont pas compatibles pour certains utilisateurs

La situation n’est pas désespérée pour autant, mais elle n’est pas idéale. Pour pouvoir passer un appel depuis WhatsApp ou consulter vos messages sur WhatsApp sans lever les mains de votre volant, il suffit de… désactiver Android Auto sur votre smartphone et de diffuser le son sur le système audio de la voiture en Bluetooth.

Cela fait certes perdre tout son intérêt à Android Auto, mais Google ne communiquant absolument pas à propos de ce gros problème, rien ne laisse penser qu’une solution logicielle est à l’étude. Ce n’est malheureusement pas le seul bug dont Android Auto est victime actuellement. Tout récemment, par exemple, la mise à jour Android 14 a détraqué les applications de musique telles que Spotify.