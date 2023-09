Meta : l’IA arrive dans WhatsApp, Instagram et Messenger

A l'occasion du Meta Connect 2023, l'entreprise américaine a dévoilé ses avancées en matière d'intelligence artificielle. Parmi les nouveautés présentées, on retiendra surtout Meta AI, une assistant dans le style de ChatGPT. D'après Meta, cette IA conversationnelle sera bientôt disponible sur WhatsApp, Messenger et Instagram.

Ce mercredi 27 septembre 2023, Meta a occupé le devant de la scène médiatique avec sa nouvelle conférence Meta Connect 2023. Pour l'occasion, l'entreprise américaine a levé le voile sur ses futurs et ses nouvelles innovations, notamment dans le domaine de l'IA. La compagnie a par exemple présenté le Meta Quest 3, son premier casque grand public conçue pour la réalité mixte.

Dans la foulée, Meta a également dévoilé EMU (pour Expressive Media Universe), une IA capable de générer des images photoréalistes de haute qualité grâce à des indications textuelles. Justement, deux nouveaux outils à venir sur Instagram, à savoir Restyle et Backdrop, exploitera ce grand modèle de génération d'images.

Meta AI, le ChatGPT de Meta

Mais ce que l'on retiendra surtout, c'est l'annonce de Meta AI. Pour résumer, il s'agit d'un chatbot conversationnel, tout comme un certain ChatGPT. D'après la firme de Menlo Park, Meta AI sera introduit prochainement sur WhatsApp, Messenger et Instagram. Il s'appuie sur la technologie Llama 2 et sur les dernières recherches sur les grands modèles de langage menées par Meta.

A l'image de la création d'OpenAI, Meta AI se présentera comme un assistant capable de vous aider à réaliser différentes tâches sur les services phares de Meta. Par exemple, vous lancez une conversation de groupe pour organiser une randonnée avec des amis. Meta AI pourra faire apparaître directement dans le chat divers contenus et options, comme un sondage pour déterminer le départ de votre balade.

Là où Meta AI peut tirer son épingle de jeu, c'est sur l'utilisation de Bing. Grâce à un partenariat avec Microsoft, Meta AI pourra accéder à des informations en temps réel via le moteur de recherche de la firme de Redmond. “En plus de Copilot dans l'ensemble de nos produits Microsoft, nous sommes une société de plateforme qui fournit les outils et les services nécessaires pour que d'autres réussissent en matière d'IA. C'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer aujourd'hui que nous avons commencé à travailler avec Meta pour intégrer Bing dans les expériences chat de Meta AI”, écrit Microsoft. Pour l'instant, on ne sait pas quand Meta AI sera déployée dans les principales applications du groupe en France.

