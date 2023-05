WhatsApp va adopter les pseudos, le Galaxy S23 FE attendu plus tôt, c’est le récap

WhatsApp teste dans sa version beta les comptes avec pseudonymes, signe d’une possible révolution à venir. Samsung pourrait redonner sa chance à la gamme FE. Et le lancement serait très proche. Un leak dévoile le prix du Xiaomi 13 Ultra en Europe. Et il est salé. Voici le récap du 25 mai 2023.

24 heures après le PlayStation Showcase, nous avons encore quelques étoiles plein les yeux. Et, même si Marvel’s Spider-Man 2 semble faire l’unanimité parmi les journalistes de la rédaction, nous avons tous nos petits chouchous parmi la longue liste de titres que la firme japonaise a présentés. Final Fantasy XVI. Dragon’s Dogma 2. Assassin’s Creed Mirage. Le remake de Metal Gear Solid 3. Ou encore Alan Wake 2. Voilà quelques-uns des titres qui nous font envie. Mais la surprise du chef, c’était PlayStation Project Q, cet accessoire calibré pour jouer en Remote Play avec la PS5. Nous avons compilé pour vous un dossier sur la bête avec toutes les informations officielles et quelques fuites. Mais comme il n’y a pas que le jeu dans la vie, voici les trois articles qu’il ne fallait pas manquer le 25 mai 2023.

Vous allez enfin pouvoir créer un compte WhatsApp avec un pseudo

Le fonctionnement de WhatsApp a toujours été sujet à de nombreuses critiques, notamment la gestion du compte. Migrer son compte d’un smartphone à un autre a toujours été compliqué, notamment si vous passez d’un iPhone à un Android, ou inversement. Ce qui n’est évidemment pas très pratique. En outre, il était impossible de recevoir et d’envoyer des messages à partir de plusieurs appareils. Ce que les autres messageries proposent, même les plus désuètes. Heureusement, WhatsApp n’est pas totalement obtus à la perspective d’adopter un fonctionnement plus « moderne ». Après la possibilité d’utiliser un même compte sur plusieurs appareils, WhatsApp teste les pseudos qui pourraient remplacer à terme le numéro de téléphone. Une vraie révolution.

Plus d’infos : WhatsApp remplacera bientôt votre numéro de téléphone par un pseudo

Et si le Galaxy S23 FE sortait au début de l’été ?

Traditionnellement, la déclinaison FE (ou Fan Edition) du flagship annuel sort assez tard dans l’année. Voire l’année suivante. Prenons deux exemples. Le Galaxy S20 est sorti en février 2020 et le Galaxy S20 FE en septembre 2020. Et en janvier 2021 sortait le Galaxy S21, tandis que sa déclinaison FE n’est arrivée qu’en janvier 2022. Un retard qui a été largement critiqué par la presse et les consommateurs. Résultat, le S22 FE a été annulé, tout simplement. Mais la gamme FE pourrait revenir en 2023. Et Samsung aurait choisi de lancer cette déclinaison du Galaxy S23 plus tôt. Beaucoup plus tôt. Un leaker affirme qu’il serait même officialisé durant la chaude saison, quelques semaines avant les prochains modèles de la gamme Z.

Plus d’infos : Le Samsung Galaxy S23 FE pourrait être lancé bien plus tôt que prévu

Le prix du Xiaomi 13 Ultra va vraiment piquer !

C’est certainement la mauvaise nouvelle en téléphonie cette semaine : un leak dévoile le prix du Xiaomi 13 Ultra, le tout prochain smartphone haut de gamme de la marque chinoise. Ce beau bébé serait commercialisé en Europe à 1499 euros, frôlant la barrière psychologique des 1500 euros que seuls les smartphones pliants ont (allègrement) franchie. Il serait donc seulement 100 euros plus cher que le Xiaomi 13 Pro. Et, surtout, il serait vendu plus cher que l’iPhone 14 Pro Max. Bien sûr, à volume de stockage équivalent, la proposition d’Apple serait toujours la plus onéreuse…

Plus d’infos : Le Xiaomi 13 Ultra va coûter plus cher qu’un iPhone 14 Pro Max en France