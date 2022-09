Final Fantasy 16 : date de sortie, gameplay, exclu, tout savoir sur le jeu de la saga culte

Après un 15e épisode controversé, Square Enix a mis la bave aux lèvres de ses fans avec l'annonce de Final Fantasy XVI. Voici tout ce que vous devez savoir sur le prochain épisode phare de la licence de JRPG culte.

On ne laisse jamais Final Fantasy de côté, même lorsque la licence n'est pas forcément au mieux de sa forme. Ces dernières années, le JRPG culte de Square Enix a été dans une situation très particulière. D'un côté, son dernier épisode canon officiel en date n'a pas réussi à convaincre les joueurs. Final Fantasy XV, qui devait être un spin-off de l'univers Final Fantasy XIII déjà controversé, a déçu. De l'autre, le MMORPG Final Fantasy XIV n'a eu de cesse que d'exploser en popularité. Alors que Final Fantasy XVI s'approche, le développeur a retenu la leçon.

Le prochain épisode majeur de la série Final Fantasy sortira au cours de l'été 2023. La date de sortie du jeu a été légèrement repoussée récemment. Final Fantasy XVI est une exclu PlayStation pour le moment, et sortira sur PS5 à cette date. Il est possible cependant que cette exclusivité soit temporaire.

Le jeu a été annoncé pour la première fois lors du PlayStation Showcase du 16 septembre 2020, grâce à ce trailer baptisé “Awakening”.

Où se situe Final Fantasy XVI ?

Comme tous les jeux majeurs de la licence Final Fantasy, un nouveau monde et de tout nouveaux personnages nous sont présentés pour ce nouvel épisode. Si vous n'êtes pas familiers avec la série, soyez rassurés : vous n'avez pas besoin de faire les 15 épisodes précédents pour suivre l'histoire, qui est totalement nouvelle.

Final Fantasy XVI se situe dans le nouveau monde de Valisthéa. Ce territoire est fait de monts et plaines cristallines et est divisé en 6 nations possédant chacune un Cristal-Mère différent : l'Archiduché de Rosalia, le Saint-Empire de Sangbrèque, le Royaume de Valœd, la République de Dalméquie, le Royaume de Fer et le Dominion du Cristal. Ces 6 nations sont en paix, mais l'équilibre des puissances est menacé par l'arrivée du “Fléau Noir”.

Chaque contrée a son Emissaire, nom donné aux humains abritant les Primordiaux. Vous connaissez sûrement déjà ces derniers sous le nom d'invocations, puisqu'il s'agit évidemment des grands monstres cultes de la série comme Ifrit ou encore Titan. C'est ce grand conflit qui sera la base du scénario de Final Fantasy XVI, où il semble que les Primordiaux représentant un même élément (feu, eau, vent, etc.) seront en guerre.

L'univers de Final Fantasy XVI semble pour une fois très influencé par l'histoire occidentale, plutôt que celle japonaise. Un trait que l'on retrouvait déjà sur FFXIV, et qui se confirme toujours plus avec cette équipe de développement. Ce qui ne veut pas dire que les influences japonaises et les traditions de la série (comme la présence des chocobos ou des Moogle) seront totalement oubliées ; à dire vrai, l'équipe est connue pour réussir à tout mélanger pour créer des univers ultra cohérents qui plaisent à un maximum de joueurs.

Qui est le personnage principal de Final Fantasy XVI ?

Le héros principal de Final Fantasy XVI est Clive Rosfield. Il s'agit du fils aîné de l'archiduc de Rosalia. Comme l'explique le site officiel du jeu :

“Tous s'attendaient à ce qu'il se révèle être l'Émissaire de Phénix, mais le destin voulut que ce soit son frère cadet, Joshua, qui hérite de cette responsabilité. Clive décida alors de se consacrer au maniement de l'épée. Âgé d'à peine quinze ans, il remporte le tournoi d'escrime de la cour, ce qui lui confère le titre de Gardien de Rosalia, chargé de protéger Joshua. D'autre part, il a reçu la bénédiction de Phénix, ce qui lui permet d'utiliser une partie des pouvoirs de feu de ce Primordial. Hélas, une tragédie va frapper Clive, lui faisant jurer de prendre sa revanche sur Ifrit, un Primordial ténébreux qui semble être à la source de tous ses malheurs.”

Le scénario du jeu nous fera cependant rencontrer de nombreux visages différents de chacune des grandes régions du monde de Valisthéa. On en connaît déjà deux : Hugo Kupka, l'Emissaire de Titan pour la République de Dalméquie, et Benedikta Harman, l'Emissaire de Garuda.

Quel gameplay pour Final Fantasy XVI ?

Le gameplay de FFXVI se rapproche toujours plus de l'action dans ce nouvel épisode. Son système de combat se veut être une évolution de celui de Final Fantasy XVI, et non pas un mix entre nostalgie et nouveauté comme a pu l'être celui de FF7 Remake. Le personnage principal aura la capacité d'utiliser son épée et son bouclier, mais aussi de s'équiper de divers pouvoirs en provenance des Primordiaux pour lancer des attaques magiques.

Outre ces phases classiques, Final Fantasy XVI proposera aussi des combats Primordiaux contre Primordiaux qui viseront à être les plus épiques possibles. De ce que l'on aperçoit dans le second trailer du jeu, ces derniers semblent mélanger plusieurs phases de gameplay différentes et ne sont pas sans rappeler des jeux comme Naruto Ninja Storm.

Sur l'exploration, Final Fantasy XVI ne proposera pas un monde ouvert. Cependant, il sera subdivisé en plusieurs zones très larges qui devraient offrir énormément de contenu aux curieux qui souhaiteraient se perdre dans son monde et en chercher les moindres trésors.

Qui développe Final Fantasy XVI ?

Final Fantasy XVI est développé par la Creative Business Unit III au sein de Square Enix. Si ce nom ne vous dit rien, vous ne devez pas être un grand fan de MMORPG. Cette équipe est en réalité celle derrière Final Fantasy XIV, le jeu vidéo le plus plébiscité sorti par l'éditeur depuis bien longtemps. Son réalisateur, surnommé Yoshi-P par sa communauté, est parmi les créateurs japonais les plus respectés mondialement de nos jours.

Ça ne s'arrête pas là. Le directeur des combats n'est autre que Ryota Suzuki, qui s'est auparavant occupé de Devil May Cry V, Dragon's Dogma ou encore Marvel vs Capcom 2. Le réalisateur du jeu est Hiroshi Takai, qui a travaillé auparavant sur Final Fantasy V. Au scénario, on retrouve même Kazutoyo Maehiro, qui a travaillé auparavant sur The Last Remnant et Final Fantasy XII. Que du beau monde.