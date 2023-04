WhatsApp sur Android : vous pourrez bientôt lier quatre appareils différents à votre compte

Meta va simplifier la procédure d'authentification de WhatsApp sur Android. Il sera bientôt plus facile et rapide d'utiliser la messagerie sur différents appareils.

C’est une fonctionnalité dont rêvent tous les utilisateurs de WhatsApp. Vous arrive-t-il de vouloir envoyer ou lire un message sur WhatsApp alors que vous n’avez pas votre smartphone sous la main ? Aimeriez-vous chatter depuis votre ordinateur, ou depuis une tablette ? C’est d’ores et déjà possible, certes, mais cette opération, d’apparence anodine, est bien trop fastidieuse.

La procédure actuelle pour lier votre compte WhatsApp principal à un ou plusieurs appareils n’est pas des plus pratiques. Même une connaissance approfondie des trucs et astuces de WhatsApp ne permet d'y échapper : il faut systématiquement s’identifier en scannant un QR code sur l’appareil principal. Cela permet certes d’accéder aux conversations et à leur historique, mais pas à l’ensemble des fonctionnalités de l’application. Si on n’a pas son smartphone principal sous la main, la messagerie est donc inaccessible.

WhatsApp deviendra plus facile à utiliser sur plusieurs appareils en même temps

Meta va lever toutes ces limitations de WhatsApp avec un Companion Mode. Il s’agit d’une extension de la prise en charge de plusieurs appareils conçue pour vous permettre de lier votre compte WhatsApp existant à un autre téléphone mobile. Une fois le compte WhatsApp existant lié à un téléphone mobile secondaire, « vous pouvez enfin accéder à vos chats sur le deuxième appareil sans avoir besoin d’une connexion Internet active sur le téléphone principal ». Selon WABetaInfo, il sera possible, à terme, d'utiliser votre compte sur deux à quatre appareils.

Meta propose donc à tous les testeurs sur Android de télécharger WhatsApp bêta version 2.23.8.2 et de donner leurs retours après l’avoir utilisé sur différents appareils. Si vous possédez un smartphone d’Apple, vous ne pourrez malheureusement pas profiter de cette fonctionnalité depuis votre mobile. Le Companion Mode n’est pas encore proposé sur iOS. En revanche, si vous possédez aussi un smartphone Android, rien ne vous empêche de télécharger la bêta dessus, et d’utiliser votre iPhone comme appareil secondaire.

Source : WABetaInfo