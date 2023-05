Le Xiaomi 13 Ultra va coûter plus cher qu’un iPhone 14 Pro Max en France

Si vous attendiez patiemment l’arrivée du smartphone Android ultime signé Xiaomi, sachez que son prix pourrait bien vous décourager. Juste avant son lancement en France, on connait déjà le tarif du Xiaomi 13 Ultra.

Après l’annonce des Xiaomi 13 et 13 Pro en Europe en février dernier, on attendait avec impatience le modèle le plus haut de gamme de la série, le Xiaomi 13 Ultra. Le fabricant chinois avait finalement dévoilé l’appareil en grande pompe en Chine le mois dernier, mais depuis, nous n’avons pas eu de nouvelles du smartphone.

Nous savions grâce au PDG Lei Jun que le Xiaomi 13 Ultra sortirait bien en France, mais Xiaomi n’a pour l’instant dévoilé aucune date de sortie ni son prix. Avec un tarif élevé de 1299 euros pour le Xiaomi 13 Pro, on s’attendait à voir le Xiaomi 13 Ultra battre des records, et c’est finalement ce que vient de confirmer le célèbre leaker billbil-kun de Dealabs.

Le Xiaomi 13 Ultra arrive à 1499 euros en France

Selon les informations de billbil-kun, qui s’avèrent très souvent fiables, le Xiaomi 13 Ultra arrive chez nous à un tarif de 1499 euros. Il s’agit donc de l’appareil le plus cher que Xiaomi n’ait jamais lancé chez nous, et c’est même 20 euros supplémentaires par rapport à l’iPhone 14 Pro Max d’Apple, vendu sur le site officiel à partir de 1479 euros.

Pourtant, le Xiaomi 13 Ultra a été lancé en Chine à 5999 yuans seulement, soit 789 euros hors taxes. Il s’agissait du même tarif que le Xiaomi Mi 11 Ultra précédent, qui était pourtant sorti à « seulement » 1199 euros ici. Le fabricant chinois a donc considérablement augmenté ses tarifs cette année, suivant ainsi les traces d’Apple sur ses iPhone 14 ou encore de Samsung sur ses Galaxy S23. Notons que le Xiaomi 13 Ultra arrivera avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, et deux coloris seront disponibles : vert et noir.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été dévoilée, mais puisqu’on connait déjà son prix, on imagine que le smartphone sera commercialisé dès le mois prochain. Billbil-kun en profite pour annoncer le lancement du Xiaomi Redmi 12 le 2 juin prochain à 199 euros.

