WhatsApp et Messenger vous protègent mieux des arnaques avec ces nouveautés

Afin de lutter contre les escroqueries sévissant sur les messageries de Meta, notamment WhatsApp et Messenger, de nouvelles options dédiées viennent renforcer les applications.

8 millions en 6 mois. Voilà le nombre de comptes Facebook et Instagram utilisés dans le cadre d'arnaque en ligne repérés (et supprimés) par Meta. De quoi donner le tournis, et pourtant même la disparition de ces faux profils n'assurent pas une sécurité absolue sur les réseaux sociaux. Loin de là. Il reste encore beaucoup de cybercriminels utilisant les deux messageries instantanées les plus populaires de Meta : WhatsApp et Messenger.

Lire aussi – Google Messages vous protégera mieux des arnaques avec ces nouveautés

La firme de Mark Zuckerberg ne le sait que trop bien. C'est pourquoi elle dévoile de nouveaux outils de prévention sur ces deux applications. L'objectif est surtout d'alerter les populations les plus vulnérables, celles qui ne sont pas forcément au fait des réflexes à avoir pour éviter de se faire escroquer par un soi-disant conseiller bancaire ou autre. Meta pense par exemple aux personnes âgées, mais les options mises en place s'appliquent à tout le monde.

Voici comment WhatsApp et Messenger vont mieux protéger des escroqueries

Messenger gagne une option permettant d'être averti en cas de suspicion de scam. Cela prend la forme d'un message indiquant que “cette conversation pourrait être suspecte“, avec la possibilité de demander une analyse par intelligence artificielle pour juger de l'authenticité des échanges. L'application donne également des conseils permettant de repérer soi-même les signes d'une tentative de fraude. Cette fonctionnalité “Détection de scam” devra s'activer depuis les Paramètres de Messenger, dans le menu Confidentialité et sécurité.

Sur WhatsApp, l'accent est mis sur le partage de l'écran. Les malfrats cherchent souvent à ce que vous partagiez l'affichage de votre smartphone afin de récupérer des informations sensibles comme des coordonnées bancaires ou un code de validation. Comme pour Messenger, il s'agit d'indiquer clairement à l'utilisateur les risques qu'il prend en acceptant. Avant la validation du partage, un message s'affichera pour le dire. Charge à la personne d'accepter d'aller plus loin ou non. Meta n'a pas encore indiqué de date de déploiement en France.