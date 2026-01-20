WhatsApp Web se prépare à combler son plus grand manque pour les appels de groupe

WhatsApp Web continue de rattraper son retard sur les versions mobile et desktop. Une nouveauté très attendue va bientôt transformer les échanges en groupe. Les appels vocaux et vidéo seront bientôt accessibles directement depuis un navigateur.

WhatsApp enchaîne les nouveautés depuis plusieurs mois. L’application a récemment ajouté une option pour désactiver les mentions @everyone dans les discussions de groupe. Elle a aussi relancé la section Infos, sa toute première fonctionnalité, sous une forme plus intuitive. Ces mises à jour montrent que le service de messagerie cherche à simplifier les échanges. Après avoir concentré ses efforts sur les versions mobiles, Meta semble désormais se tourner vers l’amélioration de l’interface Web, longtemps considérée comme secondaire.

Jusqu’à présent, WhatsApp Web ne permettait pas de passer d’appels vocaux ou vidéo en groupe. Cette fonction, pourtant disponible sur mobile et sur l’application desktop, manquait cruellement aux utilisateurs du navigateur. Meta prévoit enfin de corriger cette limitation. Une nouvelle fonction est en cours de développement pour permettre les appels de groupe directement depuis l’interface Web.

WhatsApp Web va bientôt permettre les appels de groupe vocaux et vidéo jusqu’à 32 participants

D’après WABetaInfo, WhatsApp travaille sur l’intégration des appels dans les groupes sur sa version Web. L’objectif est de permettre aux utilisateurs de rejoindre des appels audio ou vidéo sans installer d’application. C’est particulièrement utile dans les environnements professionnels, sur des ordinateurs partagés ou verrouillés. Le développement est toujours en cours, mais une première version test est attendue dans les mois à venir.

Cette nouvelle interface pourrait supporter jusqu’à 32 participants par appel. WhatsApp pourrait toutefois limiter ce nombre à 8 ou 16 personnes au lancement, pour garantir la stabilité. D’autres fonctions sont prévues, comme la création de liens d’appel à partager, ou encore la planification de réunions depuis une conversation. Lorsqu’un appel est programmé, il sera possible d’ajouter un nom, une description, et des horaires précis. WhatsApp Web affichera un rappel avant le début de la réunion, et tous les membres du groupe pourront s’y préparer à l’avance. La gestion des notifications sera également ajustable pour chaque appel, afin d’éviter les interruptions inutiles. À terme, la version Web de l’appli devrait proposer les mêmes fonctions que les versions mobile et desktop déjà disponibles.