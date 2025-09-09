WhatsApp va bientôt vous permettre de cacher vos statuts aux curieux grâce à cette nouvelle option

Whatsapp teste une nouvelle fonction inspirée des réseaux sociaux. Elle permettra de partager certains contenus avec un cercle restreint de contacts seulement. Une manière d’offrir plus d’intimité sans quitter l’application de messagerie.

WhatsApp continue d’enrichir ses fonctionnalités au-delà des simples conversations. Après avoir enfin intégré récemment une option de déconnexion longtemps réclamée, l’application développe de nouvelles idées empruntées aux réseaux sociaux, comme les statuts ou les canaux d’actualité. Ces évolutions montrent la volonté de l’entreprise d’aligner son service sur ce que proposent déjà ses concurrents. Ces ajouts visent à garder les utilisateurs actifs et à proposer toujours plus d’options pratiques.

D’après le site spécialisé WABetaInfo, la version bêta 2.25.25.2 de WhatsApp pour Android cache déjà une fonction en préparation : le statut “amis proches”. Ce système, aperçu plus tôt sur iOS, permettra de créer une liste privée de contacts et de choisir de partager certains statuts uniquement avec eux. La liste sera entièrement personnalisable et pourra évoluer à tout moment selon les besoins de l’utilisateur. L’option n’est pas encore accessible aux testeurs, mais elle devrait arriver lors d’une future mise à jour.

WhatsApp va limiter l’accès aux statuts en créant une liste d’amis proches

Lorsqu’un utilisateur publiera un statut sur WhatsApp, il pourra définir par défaut le public qui y aura accès. En sélectionnant “amis proches”, l’information sera partagée uniquement avec la liste préalablement configurée. Un indicateur visuel apparaîtra pour signaler que la mise à jour a été partagée avec un groupe restreint. Chaque personne gérera librement sa liste sans que les contacts ajoutés ou retirés en soient informés.

Comme toutes les conversations et contenus envoyés sur WhatsApp, ces statuts bénéficieront du chiffrement de bout en bout. Cela signifie que seul le cercle choisi pourra voir les publications, sans que l’appli ni Meta n’y aient accès. Le déploiement devrait se faire par étapes : d’abord auprès d’un petit groupe de testeurs, puis auprès de tous les utilisateurs bêta avant une intégration générale. Aucune date n’a encore été annoncée, mais l’ajout de cette fonction s’inscrit dans la longue liste des nouveautés testées par la messagerie dans ses versions bêta. Pour aller plus loin, découvrez aussi nos conseils pour renforcer la sécurité de vos applications les plus utilisées au quotidien.