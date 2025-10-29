WhatsApp va enfin résoudre vos problèmes de stockage grâce à cette option super pratique

Entre photos, vidéos et fichiers partagés, WhatsApp finit souvent par encombrer la mémoire du téléphone. L’application teste désormais une fonction qui facilitera le nettoyage du stockage sans devoir supprimer vos discussions.

Ces derniers mois, WhatsApp a multiplié les nouveautés pour simplifier la vie de ses utilisateurs. L’application de messagerie a récemment accueilli les photos en mouvement, la numérisation de documents directement depuis une conversation ou encore un nouveau hub d’appels unifié pour centraliser toutes les fonctions de communication. Ces nouveautés montrent que Meta cherche avant tout à rendre l’appli plus simple à utiliser et plus cohérente entre les différentes plateformes. La prochaine amélioration va dans le même sens.

Selon le site WABetaInfo, la version bêta 25.31.10.70 de WhatsApp sur iOS introduit une fonction baptisée « Manage Storage », ou « Gérer le stockage » en français. Elle permet de consulter et de gérer l’espace occupé par chaque discussion depuis la page d’informations d’un chat. Concrètement, cette option affiche une grille de fichiers partagés : photos, vidéos ou documents, que l’on peut trier par taille ou par date d’envoi. En quelques secondes, il devient possible d’effacer les éléments trop lourds sans toucher aux messages.

WhatsApp vous laissera bientôt gérer le stockage de chaque conversation séparément

Jusqu’à présent, le menu Gérer le stockage était caché dans les paramètres généraux de l’application, ce qui rendait le nettoyage moins intuitif. Désormais, la fonction est directement accessible depuis le profil d’un contact ou d’un groupe. Elle offre les mêmes outils que le menu classique, mais dans un emplacement beaucoup plus pratique. Les utilisateurs pourront ainsi visualiser les fichiers les plus volumineux d’une conversation, les supprimer en masse ou encore marquer leurs médias préférés pour les conserver.

Cette nouveauté s’inscrit dans une série d’améliorations visant à rendre WhatsApp plus ergonomique et cohérent entre iOS et Android. Elle s’adresse surtout à ceux dont les groupes de discussion débordent de vidéos et de memes. Plus besoin de supprimer l’historique complet d’un chat pour récupérer quelques gigaoctets : tout se fera désormais en quelques gestes. Pour l’instant, la fonction reste réservée à un petit nombre de testeurs, mais son déploiement progressif devrait s’étendre à tous les utilisateurs dans les prochaines semaines.