La PS5 bientôt en stock, WhatsApp se justifie, Xiaomi blacklisté, le récap de la semaine

Whatsapp précise quelles données sont partagées avec Facebook, la PS5 pourrait faire son grand retour chez Carrefour, les États-Unis ne veulent plus de Xiaomi… Bienvenue dans le récap de la semaine !

Ce fut une semaine agitée dans le monde de la tech. D'un côté, Whatsapp a dû faire face à la polémique après un changement douteux de ses CGU et s'est vu obligée de détailler quelles données sont bel et bien partagées avec sa maison-mère. De l'autre, le gouvernement américain a placé Xiaomi sur liste noire, persuadé que le constructeur entretient des liens trop étroits à son goût avec l'armée chinoise. Enfin, le collectif à l'origine du skin noir de la PS5 a annulé la totalité de ses ventes suite à des menaces de mort. Quelques bonnes nouvelles tout de même : la PS5, justement, pourrait faire son retour en magasin, tandis que des premières images de Windows 10X ont fait surface.

Que partage vraiment Whatsapp avec Facebook ?

Certainement pas votre vie privée, si l'on en croit le billet publié par l'application de messagerie cette semaine. “Nous voulons être clairs sur le fait que le changement des conditions d'utilisation n'affecte en aucun cas le caractère privé de vos messages”, a déclaré cette dernière. Face à la polémique survenue après la menace de fermeture de compte en cas de refus de ses nouvelles CGU, Whatsapp n'a eu d'autres choix que de mettre les choses au clair. Selon elle, la nouvelle politique de confidentialité ne lui donne que la possibilité d'accéder aux conversations avec les entreprises, avant de rappeler que chaque société peut à son tour utiliser ces échanges à des fins marketing. Reste à voir si cette déclaration parviendra à contenir l'exode massif des utilisateurs énervés vers les plateformes concurrentes.

La PS5 pourrait faire son grand retour dans les magasins

La fin des ruptures des stocks serait-elle sur le point d'arriver ? Une photo apparue sur Twitter donne en tout cas de l'espoir aux joueurs impatients. Cette dernière montre en effet l'écran de ce qui semble être une liste des stocks, sur lequel est affiché le doux nom de la PS5. Selon la source, Carrefour s'apprêterait donc à remettre la console en vente le 18 janvier prochain. Nul doute que les stocks seront rapidement épuisés, la demande ne semblant pas faiblir depuis sa sortie. Pour être certains de ne pas rater la prochaine vague de stock, on vous conseille de jeter un coup d'œil à notre guide pour acheter la PS5.

La version noire de la PS5 n'est plus en vente

La PS5 au skin noir aura connu un succès de courte durée. Le collectif SUP3R5, à l'origine de l'initiative, est en effet parvenu à vendre 304 consoles customisées en l'espace de quelques secondes. Un raz-de-marée qui n'a pas été au goût de tout le monde, notamment des joueurs n'ayant pas réussi à se procurer le fameux sésame. Visiblement frustrés, ceux-ci n'ont pas hésité à envoyer des menaces de mort aux créateurs. “Nous prenons ces menaces au sérieux. Nous ne sommes pas prêts à risquer la sécurité et le bien-être de notre équipe“, ont déclaré ces derniers sur Twitter. Résultat : SUP3R5 a préféré annuler les 304 commandes enregistrées et repousser le lancement de la console noire à une date ultérieure. Les acheteurs seront intégralement remboursés dans les jours à venir.

L'administration Trump bannit Xiaomi des États-Unis

Ce sont 11 entreprises chinoises qui ont été placées sur liste noire ce jeudi 14 janvier 2021. Parmi elles, on retrouve Xiaomi, accusée comme ses homologues d'entretenir des liens étroits avec l'armée chinoise. “Déterminé à mettre en évidence et à contrer la stratégie de développement de la fusion militaire-civile de la République populaire de Chine”, le gouvernement américain assure que le constructeur fournit des technologies de pointe aux instances militaires. L'annonce n'a pas tardé à faire chuter le cours en Bourse de l'entreprise, qui ne pourra bientôt plus recevoir de financement provenant d'investisseurs américains. En réponse, Xiaomi a déclaré s'être “conformée à la loi et [avoir] fonctionné conformément aux législations et réglementations pertinentes aux juridictions dans lesquelles elle exerce ses activités”. Pour autant, la société n'a pas encore perdu sa licence Android comme Huawei, et peut donc toujours utiliser les services Google sur ses appareils.

On connaît le design de Windows 10X

La nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft, à la base destinée à la regrettée Surface Neo, puis finalement aux appareils à deux écrans, se dévoile peu à peu depuis quelque temps. Pour la première fois cette semaine, une capture du menu Démarrer a fait surface sur le net, donnant par la même occasion un aperçu intéressant de l'OS. On y remarque notamment que les icônes sont centrées sur la barre des tâches, et que le design des menus a été revisité à la sauce Android. L'animation de démarrage a elle aussi fuité sur Twitter. Windows 10X est toujours prévu pour courant 2021, sans pour autant que Microsoft ne s'étale, pour l'heure, sur le sujet.

Nos tests de la semaine

Cette semaine, le Redmi Note 9T se frotte à la grosse annonce de Samsung de ce début d'année : les trois Galaxy S21. Le Note 9T peut se targuer de proposer un écran d'une excellente facture, de très belles performances photo ainsi que l'intégration de deux cartes SIM 5G. Une fiche technique remarquable pour sa gamme de prix, à savoir 249 €. La texture de sa coque arrière ainsi que la qualité du son en haut médium lui font perdre quelques points. Les nouveaux flagships de Samsung ne sont, quant à eux, certes pas une révolution, mais ont le mérite de proposer un design très réussi ainsi que des performances photo époustouflantes sur la version Ultra. On attend de voir ce que le smartphone a dans le ventre niveau autonomie, véritable talon d'Achille de la marque. Prix de départ : 859 €.