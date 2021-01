Lidl Espagne est contraint de retirer le robot Monsieur Cuisine Connect de la vente. La justice espagnole considère que le robot copie trop les fonctionnalités d'un appareil concurrent beaucoup plus cher, le Thermomix. Le robot Monsieur Cuisine reste disponible en France et dans le reste de l'Europe.

C'est l'un des produits les plus demandés chez Lidl : le robot Monsieur Cuisine Connect de la marque Silvercrest (appartenant à l'enseigne) vendu chez Lidl 359 euros a presque toutes les fonctionnalités d'un robot aussi célèbre que cher, le Thermomix de la marque Vorwerk (que l'on trouve près de deux fois plus cher dans le commerce).

Et c'est donc pour cette raison que Vorwerk a assigné Lidl devant le Tribunal de Commerce de Barcelone – qui vient de rendre son verdict : Lidl Espagne doit retirer le robot Monsieur Cuisine Connect de la vente, car le robot viole les brevets du Thermomix détenus par Vorwerk. La partie n'était pourtant pas gagnée pour autant. Lidl s'est en effet montré offensif, et a tenté de faire annuler les brevets du Thermomix.

L'Espagne estime que le robot Monsieur Cuisine Connect est un plagiat du Thermomix

Lidl a en effet tenté de faire valoir que le Thermomix était lui même basé sur des brevets antérieurs de concurrents, et n'était donc pas à proprement parler une “invention” méritant de convoquer l'enseigne devant le tribunal. Les juges du Tribunal de Commerce de Barcelone ont pourtant estimé que le Thermomix était bien une invention, et que Lidl avait donc violé les brevets de Vorwerk en commercialisant Monsieur Cuisine Connect.

Dès lors Lidl Espagne est condamné à “cesser l'importation, le stockage, le vente et la publicité” autour de Monsieur Cuisine Connect. Lidl doit “retirer du marché toutes les copies en sa possession et chez ses distributeurs”. Lidl doit également s'acquitter de dommages-intérêts d'un montant équivalent à 10% des ventes de Thermomix.

Lidl France souligne de son côté : “Cette décision de justice est propre aux tribunaux espagnols et ne trouve pas application en France. Seule Lidl Espagne est concernée par ce dossier”. Et d'enfoncer le clou : “Cette décision n’a aucun effet sur les consommateurs qui ont acheté un MCC chez Lidl France”. Pourtant nous sommes en Europe, et cette victoire en Espagne pourrait tout à fait inciter Vorwerk à assigner Lidl en justice dans d'autres pays.

Le groupe pourrait ainsi se servir de la décision espagnole pour appuyer d'autres plaintes et obtenir le retrait du produit dans d'autres marché. A notre connaissance, Lidl n'a pas fait appel de la décision espagnole.

Source : El País