Apple nous dit comment recharger l’iPhone, une mise à jour de Windows 11 est buggée, c’est le récap’

Apple nous explique comment bien recharger son iPhone, Windows 11 est encore buggé après une mise jour, le Galaxy S25 aurait un processeur puissant, c'est le récap' !



Alors que pour la première fois au monde, un robot parvient à courir comme un être humain, de nombreux utilisateurs d'iPhone se retrouvent déconnectés sans raison de leur compte Apple. Une situation étrange qui ne doit pas nous faire oublier les actualités marquantes de la journée du 29 avril 2024. Les voici !

Le Galaxy S25 serait équipé d'un processeur très puissant

Le Galaxy S25 de Samsung n'est pas attendu avant l'année prochaine, et pourtant les rumeurs au sujet du prochain haut de gamme du constructeur coréen ne cessent d'affluer. Celle-ci s'intéresse au processeur qui équipera le smartphone. Ou plutôt à une partie de la puce : un de ses cœurs. D'après une source, il s'agira du Cortex-X5, dont les performances permettrait de dépasser celles du processeur Snapdragon 8 Gen 4. Réponse définitive en janvier 2025.

Plus de détails : Galaxy S25 – Samsung devrait laisser la concurrence sur le carreau avec un processeur ultra performant

Apple nous donne les meilleures façons de recharger son iPhone

Charger votre iPhone, c'est extrêmement simple. Vous branchez le chargeur à une prise puis au smartphone et le tour est joué. Sauf que visiblement ce n'est pas aussi simple. Apple nous explique qu'il y a des points à respecter en nous donnant une liste de bonnes et de mauvaises pratiques en matière de recharge. La plupart sont logiques et vous les appliquez sûrement par simple bon sens, mais un rappel de temps en temps ne fait jamais de mal.

Plus de détails : iPhone – voilà ce qu’il ne faut pas faire quand vous rechargez votre smartphone selon Apple

Une mise à jour de Windows introduit un bug, mais il y a une solution

C'est à croire que les mises à jour de Windows 11 sont obligatoirement fournies avec des bugs plus ou moins gênants. Il n'y en a pas une qui se déroule sans encombre. La KB50336980, en plus d'apporter l'affichage de publicités dans le menu Démarrer, entraîne un souci lorsque l'on veut changer la photo de profil de son compte local. Contrairement à la plupart des problèmes engendrés par une mise à jour, il y a une méthode simple pour corriger celui-ci.

Plus de détails : Windows 11 – la mise à jour KB5036980 entraîne un bug, voici comment le corriger