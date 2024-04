Google Chrome : la barre d’adresse va désormais vous donner des résultats encore plus précis

Google a procédé à une mise à jour importante de la barre d'adresse de Chrome, appelée Omnibox, en intégrant des modèles d'apprentissage automatique afin de fournir des suggestions plus pertinentes et personnalisées.

Avec la sortie de Chrome 124 sur les plateformes desktop et ChromeOS, l'Omnibox a remplacé son ancien système de notation basé sur des règles par une approche plus intelligente basée sur l'apprentissage automatique. Cela ouvre la voie à de meilleures prédictions d'URL et de requêtes adaptées aux habitudes de navigation de chaque utilisateur.

Avant cette mise à jour, Chrome s'appuyait sur « un ensemble de formules construites et ajustées à la main » pour classer et faire apparaître des suggestions dans l'Omnibox au fur et à mesure que les utilisateurs tapaient. Cependant, Google reconnaît que ce système rigide basé sur des règles « est resté largement intact pendant longtemps » et qu'il a eu du mal à s'adapter à de nouveaux scénarios.

Google ajoute l’apprentissage automatique à sa barre d’adresse

En passant à un modèle ML, Google peut désormais intégrer un plus large éventail de signaux contextuels pour déterminer plus précisément les suggestions les plus pertinentes dans une situation donnée. L'entreprise cite comme exemple le « temps écoulé depuis la dernière navigation », le nouveau modèle diminuant les scores de pertinence pour les sites immédiatement revisités, en tenant compte de l'intention probable de l'utilisateur de rechercher quelque chose d'autre.

Google souligne également les avantages inhérents au déploiement de l'apprentissage automatique, qui permet de « collecter des signaux plus frais, de réentraîner, d'évaluer et de déployer de nouveaux modèles périodiquement au fil du temps » afin d'améliorer et d'affiner en permanence les capacités prédictives de l'Omnibox.

Le déploiement actuel se concentre uniquement sur les ordinateurs de bureau, mais Google explore déjà les moyens d'optimiser davantage les modèles d'apprentissage automatique pour d'autres cas d'utilisation. Il pourrait s'agir de versions spécialisées pour les appareils mobiles, les environnements d'entreprise, les établissements d'enseignement et bien d'autres encore, chacun ayant ses propres signaux et modèles de données à intégrer. Il reste maintenant à voir si la nouvelle barre d’adresse sera ou non plus intelligente que la version précédente. Chez Microsoft, Edge s’est, lui, doté d’une seconde barre d’adresse qui fonctionne différemment.