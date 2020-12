PS5 : la fin des ruptures de stock approche, des consoles seront bientôt disponibles

La PS5 s'est imposée comme l'un des produits les plus recherchés de la fin d'année 2020. Victime de son succès, la console s'est rapidement retrouvée en rupture de stock partout dans le monde. Heureusement, la donne s'apprête enfin à changer. D'après les informations issues de la chaîne de production, la console de salon de Sony devrait bientôt faire son grand retour dans les magasins et les boutiques en ligne.

La PS5 standard et la PS5 Digital Edition sont arrivées sur le marché en novembre 2020. Comme on s'y attendait, de nombreux joueurs se sont jetés sur les nouvelles consoles de Sony. Bien vite, les revendeurs en ligne et les boutiques physiques ont écoulé l'intégralité de leur stock de PlayStation 5. En l'espace de quatre semaines, Sony a livré plus de 3,4 millions de Playstation 5 dans le monde. En France, la console a réalisé un démarrage record. Avec 107 000 machines vendues en l'espace de 7 jours, Sony a battu le record de Nintendo avec la Switch en 2017.

La pénurie a aussi été aggravée par la recrudescence des spéculateurs. Armés de bots, ils commandent en masse des PS5 pour les revendre à des prix exorbitants sur des sites de vente entre particuliers. Dans ces conditions, on ne s'étonnera pas que la PlayStation 5 soit introuvable en cette fin d'année 2020. La plupart des joueurs n'ont donc pas trouvé de PS5 sous leur sapin de Noël. C'est le cas de plusieurs membres de la rédaction de Phonandroid, dont le désespoir est palpable.

Le rythme de production des PS5 est en passe de s'accélérer

Après plusieurs semaines de pénurie chronique, il se murmure qu'un nouveau stock de PS5 s'apprête à débarquer sur le marché. Plusieurs enseignes britanniques, dont Argos, filiale de Sainsbury, Asda, une chaîne de grande distribution et le magasin de jouets Smyths, ont annoncé l'arrivée de nouvelles PS5 en boutique dès le mois de janvier 2021. Pour l'heure, aucune boutique française n'a encore abondé dans le même sens.

D'après un rapport de Digitimes, Sony devrait rapidement parvenir à augmenter la vitesse de production de ses consoles de salon. Selon une source anonyme proche de l'industrie, AMD, le fournisseur des CPU et GPU de la PS5, aurait négocié avec le fondeur TSMC afin d'accélérer le processus de gravure des processeurs 7 nm destinés à la console. Digitimes table sur une augmentation de 40 à 50% du rythme de production des puces personnalisées pour la PS5. Dans le courant de l'année prochaine, AMD devrait d'ailleurs produire 1,4 à 1,5 million de processeurs. In fine, Sony sera en mesure de fabriquer encore plus de consoles afin de combler la demande colossale.

Pas de pénurie de PS5 en 2021, Sony veut remplir ses objectifs

Enfin, notez que Sony ambitionne toujours de vendre un total de 10 millions de PS5 d'ici le mois de mars 2021, qui signera la fin de son année fiscale. Pour tenir ses objectifs financiers, le groupe nippon doit impérativement écouler autour de 6 millions de PlayStation 5, en plus des 4 millions déjà vendues fin 2020, dans le monde. Dans ce contexte, on ne s'étonnera pas que la firme japonaise fasse tout son possible pour produire davantage de consoles next gen.

D'ici fin 2021, Sony espère produire entre 16,8 et 18 millions de PS5 grâce au soutien d'AMD, TSMC et de plusieurs autres partenaires. Si le géant du jeu vidéo parvient à vendre toutes les machines produites (et on ne doute pas que la demande reste à la hauteur de l'offre), la PS5 ferait mieux que la PS4 lors de sa première année sur le marché. Un an après son lancement, Sony avait vendu 13,5 millions de PlayStation 4. Si les chaînes de production de Sony tiennent la cadence, la PS5 est bien partie pour se vendre mieux que son illustre prédécesseur, la seconde console la plus populaire de tous les temps.

Au vu des objectifs affichés par Sony et des améliorations apportées à la chaîne de production, on peut s'attendre à ce que la plupart des joueurs intéressés puissent mettre la main sur une PS5 dans les mois à venir. Pour éviter de passer à côté d'un restockage de PS5, nous vous conseillons de surveiller régulièrement le site d'enseignes en ligne comme Amazon, Cdiscount, Micromania ou encore Boulanger.