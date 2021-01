Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra : notre prise en main des nouveaux fleurons de Samsung

Samsung a enfin levé le voile sur ses nouveaux smartphones phares : le S21, le S21 + ainsi que le S21 Ultra. Nous avons pu les prendre en main pour vous donner une première impression. Si la marque a encore frappé fort au niveau du design, ses nouveaux modèles ne sont que l’évolution naturelle des S20 sur l'aspect purement technique.

Après des mois de fuites, de rumeurs et de fantasmes en tout genre, le Galaxy S21 est enfin officiel. Comme avec le S20, Samsung n’a pas dévoilé un, mais trois smartphones : le S21, le S21 + ainsi que le S21 Ultra. Si les deux premiers sont très similaires, l’Ultra est un véritable condensé de technologies, une vitrine pour le constructeur.

Nous avons pu prendre en main ces trois smartphones pendant plus d’une heure et la première impression qui s’en dégage est très positive. Toutefois, la révolution attendue n’est pas là.

Une évolution plus qu'une révolution

Alors que Samsung est passé directement du S10 au S20, cette nouvelle gamme porte le nom de S21, et non de S30. Une façon de se raccrocher à l'année en cours. De quoi simplifier l’appellation dans l’esprit du consommateur. On devra donc s'attendre au Galaxy S22 en 2022.

Galaxy S21 Galaxy S21+ Galaxy S21 Ultra Ecran 6.2"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6.7"

FHD+

120hz

2400 x 1080 pixels

Gorilla Glass 7 6.8"

WQHD+

120hz

3200 x 1440 pixels

Gorilla Glass 7 Chipset Exynos 2100/ Snapdragon 888 Exynos 2100/ Snapdragon 888 Exynos 2100/ Snapdragon 888 OS Android 11 + One UI 3.1 Android 11 + One UI 3.1 Android 11 + One UI 3.1 RAM 8 Go 8 Go 12 / 16 Go Stockage 128/256 Go 128/256 Go 128/256/512 Go microSD Non Non Non Capteur principal 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 12 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2.2

64 MP téléobjectif f / 2.0 108 MP grand angle f / 1,8

12 MP ultra grand angle f / 2,2

10 MP Téléobjectif Zoom optique X10 f / 2,4

10 MP Zoom optique X2 f / 1,8

Autofocus laser Capteur selfie 10 MP (f / 2,2) 10 MP (f / 2,2) 40 MP (f / 2,2) Batterie 4000 mAh

Recharge 25W 4,800 mAh

Recharge 25W 5000 mAh

Recharge 25W 5G Oui Oui Oui Biométrie Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Résistance à l'eau IP68 IP68 IP68

Nous avons trois smartphones pour trois segments de prix. Ils embarquent tous un processeur Samsung Exynos 2100 (Qualcomm Snapdragon 888 aux États-Unis et en Corée) avec 8 Go de RAM pour le S21 et le S21 + et 12 ou 16 Go de RAM pour l'Ultra. Le S21 et le S21 + ne se différencient entre eux que par leur taille (6,2 pouces et 6,7 pouces). L’Ultra est lui plus grand (6,8 pouces) mais propose également des innovations exclusives, comme un écran 1440p/120Hz, un module photo plus performant ainsi qu’une compatibilité avec le S-Pen. Notons que les trois bénéficient d'Android 11 et de One UI 3.0.

Un design très réussi

Le design a toujours été le point fort des produits de la marque coréenne. Elle montre une fois de plus son savoir-faire avec cette gamme. Le S21 classique adopte une coque en plastique imitation métal du plus bel effet. Agréable au toucher, la texture du capot arrière laisse présager une certaine solidité. Le smartphone est disponible en quatre couleurs : noir, blanc, rose et indigo. Ce dernier coloris apporte des reflets très agréables à l’œil en fonction de la lumière.

Le S21+ et le S21 Ultra sont eux dotés d’une coque en verre durci, qui rappelle lui aussi l’aluminium. La sensation au toucher est la même qu’avec le S21 classique. Seule la température de la surface, plus froide, trahit le matériau utilisé. Les deux modèles sont disponibles dans un coloris noir classique, ainsi qu'en indigo, argenté ou nacre. Ces versions ont le mérite d'apporter une personnalité propre aux smartphones et on note un jeu des reflets très réussi comme sur le S21 “Vanilla”.

Dans l’ensemble, le design se veut plus chic, plus premium après des S20 un peu tristounets. Les tranches et le module photo (sauf sur les versions noires) adoptent un coloris légèrement différent de la coque, ce qui les fait ressortir. Une chose est certaine : le S21 est facilement reconnaissable dans un marché où tous les produits finissent par se ressembler. On notera un soin tout particulier apporté au module photo. Celui-ci épouse désormais entièrement le coin supérieur gauche du capot (contrairement au « bump » du S20), ce qui rend son intégration très naturelle. On remarque que ce module est différent sur le S21 Ultra, puisqu'il accueille non pas trois, mais quatre capteurs.

Ce petit détail renforce la cohérence du design mais aussi l’impression de légèreté et de finesse du smartphone. Le manipuler est un véritable plaisir et on notera un poids parfaitement réparti, malgré un certain embonpoint (172 grammes pour le S21 et 202 grammes pour le S21 +). On remarque que le capteur d'empreintes est absent, puisqu'il est une nouvelle fois placé sous l'écran. Il est 70% plus grand que celui du S20 pour une meilleure préhension.

Enfin, le dernier point important sur cette partie design concerne exclusivement le S21 Ultra. Il est en effet compatible avec le S-Pen de Samsung, une première pour un Galaxy S. L’idée n’est pas de remplacer le Note 21, qui est bien prévu, mais d’apporter un usage supplémentaire. Le S-Pen n’est pas livré avec le smartphone et ce dernier n’a même pas d’encoche pour l'accueillir. Néanmoins, Samsung va commercialiser une coque spéciale disposant d’un emplacement dédié. Elle sera vendue en deux versions : une à 79 euros et une à 99 euros. Le stylet peut lui être acheté seul à 39 euros.

Le retour des écrans plats

Concernant les écrans, la gamme peut se diviser en deux catégories. Le S21 et le S21 Plus adoptent tous deux une dalle Super AMOLED en Full HD + (6,2 et 6,7 pouces). La première chose que l’on remarque, c’est qu'elle est totalement plate sur les deux produits. Samsung n’a en effet pas réintroduit la légère incurvation sur les côtés présente sur les S20, qui avait le mérite de renforcer l’impression de finesse. Un peu dommage.

Toutefois, les deux S21 embarquent désormais un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, comme sur le Note 20 Ultra ou le Z Fold 2. Une évolution appréciable qui permet de profiter d’une fluidité de mouvement agréable à l’œil en préservant l’autonomie. Notons que contrairement au S20, il n’est pas possible d’opter pour une définition en WQHD+ en 60 Hz.

Le S21 UItra est un cas particulier, puisqu’il propose une définition en 1440p avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout en même temps. Son écran est très légèrement incurvé sur les côtés, ce que nous apprécions. Une petite technique de design qui lui permet d’éviter l’aspect « balourd » en main.

Les écrans des trois smartphones sont un régal pour les yeux, surtout celui du S21 Ultra. Le contraire aurait été étonnant de la part de Samsung, qui a toujours été impeccable sur le sujet. Nous vérifierons ce point en détail avec une sonde lors de notre prochain test.

L’Ultra, la nouvelle référence de la photo ?

Comme à son habitude, Samsung mise énormément sur l’aspect photo. Là encore, nous avons d’un côté le S21 et le S21 Plus, et de l’autre le S21 Ultra. Les deux premiers disposent de trois capteurs dans le module à l'arrière: un capteur Telefoto de 64 mégapixels et deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle de 12 mégapixels. Samsung promet un mode nuit et Single Take améliorés et un zoom optique x3 et numérique x30. Difficile de se faire une idée lors d’une rapide prise en main, mais la qualité semble au rendez-vous.

Le S21 Ultra va lui encore plus loin avec quatre capteurs dans mon module, qui est beaucoup plus imposant. Nous avons deux capteurs Telefoto de 10 mégapixels, un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels ainsi qu’un capteur grand-angle de 108 mégapixels. Il dispose d’un zoom numérique X100 que nous avons un peu manipulé. Même si le résultat n’est pas vraiment exploitable, l’IA permet d’obtenir une image lisible. On notera aussi la présence d’un mode smart lock. Lorsque vous zoomez à fond, l’APN se verrouille sur le point que vous voulez prendre en photo et permet de capturer facilement un cliché de loin à main levé. Ce mode est disponible sur les deux autres modèles.

Enfin, Samsung introduit le mode réalisateur avec ses S21. Il permet de filmer simultanément avec l’APN frontal (de 10 mégapixels) et le capteur arrière. Le résultat se traduit par une vidéo ou l’on voit le visage de celui qui filme en haut à droite : pratique pour les streams ou les vidéos découvertes, par exemple. De même, ce mode permet de changer de focale à la volée sans couper le flux.

Une première approche encourageante

Dans l’ensemble, les S21 nous ont séduits lors de ce premier contact. Toutefois, il faudra gratter un peu pour découvrir les défauts éventuels de ces versions. Notre regard portera surtout sur l'autonomie, qui a toujours été le talon d’Achille de la gamme. Sur le papier, Samsung semble suivre le même chemin que celui emprunté pour les S20 avec des batteries de 4000, 4800 et 5000 mAh pour le S21, S21+ et le S21 Ultra. Reste à savoir dans quelle mesure l’Exynos 2100 pourrait améliorer l'expérience. De même, on regrette une charge rapide de 25 Watts seulement.

Les prix des S21 sont déjà annoncés. La version classique sera vendue 859 euros dans sa version 128 Go et 909 euros dans sa version 256 Go. Le S21 + coûtera lui 1059 euros dans sa version 128 Go et 1109 euros dans sa version 256 Go. L’Ultra est logiquement le plus cher, puisqu’il sera proposé à 1259 euros en 128 Go et 1309 euros dans sa version 256 Go. Notons qu’il dispose aussi d’une version 512 Go vendue à 1439 euros.

Des prix élevés, mais inférieurs à ceux des S20 à leur sortie. La précommande des Galaxy S21 est ouverte en France. Quel que soit le modèle précommandé, vous aurez en cadeau un SmarTag (+ une paire d’écouteurs Galaxy Buds Live offerte si c'est le S21 ou S21, ou bien les Buds Pro fraîchement annoncés offerts si c'est le S21 Ultra).