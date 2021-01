Windows 10X : voici à quoi ressemble la nouvelle version du système d’exploitation

Windows 10X est une version spéciale de Windows 10 et est actuellement en développement. Elle est conçue pour les terminaux à deux écrans, comme la future Surface Neo, et les PC peu puissants. Aujourd’hui, nous avons un tout petit aperçu de l’OS.

Windows 10X se fait attendre. Cette version spéciale de l’OS a été annoncée en 2019 pour accompagner la Surface Neo, aujourd’hui portée disparue. Mais elle est toujours en développement pour les autres PC à double affichage, ainsi que pour les machines peu puissantes à un seul écran. Nous avons aujourd’hui un premier aperçu de ce qui nous attend.

Zac Bowden, du site Windows Central, a publié une première image de l’OS. On peut ici y voir le bureau et on note une chose intéressante : les icones sont centrées sur la barre des tâches, qui elle est toujours présente. Le menu Démarrer est également placé au milieu, accompagnant donc les autres icones. Il faut signaler que cet aperçu concerne la version « Single Screen » de l’OS.

L’image montre justement le menu Démarrer ouvert sur le bureau. On remarque que celui-ci est revu et corrigé, se présentant comme une fenêtre centrale rappelant le tiroir d’applications d’Android. Une manière de mieux se conformer au tactile, quelque peu délaissé par Windows 10. On y retrouve ici toutes les applications phares de Microsoft, comme Edge, Outlook ou le Microsoft Store. Une barre de recherche apparaît sur la partie supérieure.

Sortie prévue en 2021

Windows 10X s’est fait très discret jusque-là, mais commence un peu à fuiter ça et là. Le screenshot de Zac Bowden n’est pas le seul aperçu que nous avons. En effet, Alumia Italia a lui aussi partagé une petite chose intéressante, puisqu’il s’agit du menu de démarrage de l’OS. L’animation a été introduite avec la Build 20279.1002.

Windows 10X sera un OS destiné à la fois aux PC peu puissants et aux PC dotés d’un double affichage. Pour le moment, le système d’exploitation est toujours prévu pour sortir dans le courant de l’année sur des ordinateurs spécialement conçus. Nul doute que bien d’autres aperçus seront disponibles d’ici là. Et vous, êtes-vous curieux de voir ce que pourrait donner Windows 10X ? Dites-le-nous dans les commentaires !