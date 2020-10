Surface Neo : Microsoft efface toutes les références à la tablette comme si elle était annulée

Microsoft a complètement effacé toutes les références à la Surface Neo, la tablette sous Windows 10X que la firme avait pourtant dévoilé il y a quelques mois. La sortie de l'appareil serait décalée à 2022 faisant craindre une annulation pure et simple.

Dans la foulée du lancement du Surface Duo, le smartphone à deux écrans de Microsoft sous Android, la firme avait curieusement supprimé toutes les vidéos YouTube autour du Surface Neo. Un comportement étrange, mais qui pouvait être attribué à une stratégie de communication, à savoir donner toute la visibilité possible à la Surface Duo.

Pourtant on apprend aujourd'hui que Microsoft a également mis hors ligne le microsite autour de la Surface Neo. Or on sait grâce aux rumeurs que la sortie du produit est retardée – au moins jusqu'à 2022, horizon auquel Microsoft doit lancer une version de Windows 10X compatible avec les appareils à double écran.

Microsoft ne veut plus qu'on parle du Surface Neo

Panos Panay a d'ailleurs récemment confirmé que le Neo était retardé : “la sortie du Neo est retardée. Je voulais attendre le bon moment pour délivrer ce produit avec la bonne expérience. Nous croyons dans ce concept, facteur de forme et taille. Il s'agira d'un beau complément pour le Duo avec Windows et j'ai hâte qu'il sorte. C'est un produit qui me tient beaucoup à cœur”.

Pourtant, pour un tel produit, voir la sortie retardée de deux ans sonne déjà comme un arrêt de mort. Ce n'est pas le Surface Neo que l'on a découvert qui sera lancé : Microsoft devra nécessairement apporter des modifications profondes à son produit pour s'adapter à un marché qui, dans un futur très proche, pourrait compter des appareils concurrents dans le même facteur de forme, avant même la sortie du Neo.

On peut ainsi lire la suppression du microsite autour du Neo exactement comme cela : le Neo que Microsoft nous a montré jusqu'ici ne sera pas celui qui se retrouvera effectivement sur le marché. Mais bien sûr, il est également possible que le Surface Neo ne sorte tout bonnement jamais. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois que Microsoft fait des promesses en blanc autour de son activité mobile.

Microsoft avait notamment promis de lancer des appareils sous Windows Mobile après 2015 – ce qui ne s'est jamais matérialisé.

Source : MSPowerUser