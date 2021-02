WhatsApp bloque ses utilisateurs, Google Maps s’habille du mode sombre, le récap de la semaine

WhatsApp continue sur sa lancée, le mode sombre débarque sur Google Maps, Tesla annule facilement la garantie de ses batteries… bienvenue dans le récap de la semaine !

Il existe deux types d’applications : celles qui écoutent les avis de ses utilisateurs, et celles qui décident de les ignorer. Même si l’on a attendu plusieurs années avant de le voir arriver, Google a enfin intégré le mode sombre dans Maps sur Android. De son côté, WhatsApp continue de plaider pour le partage de données avec Facebook et prévoit de bloquer tous ceux qui s’y opposeraient. Dans le reste de l’actu, on a aussi noté le cadeau de Freebox TV à ses abonnés, qui offre 3 jours de Canal+ en clair gratuitement. Samsung a quant à lui obtenu le feu vert pour l’ajout d’ECG dans ses smartwatch. Enfin, Tesla a rappelé qu’utiliser la batterie de ses voitures autrement que pour son usage de départ est passible d’annulation de la garantie.

Canal+ disponible gratuitement pour les abonnés Freebox TV pendant 3 jours

Depuis le jeudi 25 février et jusqu’au dimanche 28 février à 12 h, les abonnés Freebox TV peuvent profiter gratuitement de Canal+ en clair. Aucune manipulation n’est à effectuer, il suffit de se connecter au canal 4 de sa télévision. Your Honor, Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn ou encore Men in Black : International ont notamment été diffusés depuis le début de l’opération. Aujourd’hui, les amateurs de rugby et de football pourront regarder les matchs se faisant affronter Agen/Clermont-Auvergne (Top 14), Dijon/PSG (Ligue 1) et La Rochelle/Toulouse (Top 14). Enfin, le film Sonic avec Jim Carrey sera diffusé demain dans la matinée.

N'alimentez surtout votre maison avec une batterie Tesla !

L’idée vous a peut-être déjà traversé l’esprit, notamment lors d’une coupure d’électricité bien embêtante. Des Américains ont franchi le pas, en branchant leur voiture à un convertisseur qui a ensuite alimenté leur habitation. Autant dire que Tesla n’a pas apprécié la démarche. En effet, c’est écrit noir sur blanc dans les conditions générales d’utilisation, une telle utilisation annule la garantie du constructeur automobile. Pour ce qui est de la charge bidirectionnelle, qui permettrait de recharger directement des appareils grâce à la batterie, elle devrait être intégrée aux futurs modèles de la marque.

L'ECG débarque sur les Galaxy Watch 3 en Europe

Les autorités européennes ont validé l’intégration d’un électrocardiogramme (ECG) et la mesure de la pression sanguine sur les smartwatch Galaxy Watch 3 et Galaxy Active 2. Ainsi, les montres de Samsung pourront désormais tracer l’activité du cœur de manière plus fiable et précise que la mesure optique du pouls. Pour l’utiliser, il est nécessaire d’installer Health Monitor sur votre smartphone Galaxy et sur votre smartwatch. Pour l’heure, seule l’Apple Watch Series 4 propose cette fonctionnalité. En revanche, elle ne permet pas de mesurer la pression sanguine.

Le mode sombre débarque enfin sur Google Maps Android

Vous l’avez demandé, il est enfin là. Promis en 2019 par Google, le déploiement du mode sombre de Maps sur Android a su se faire attendre. Après de premiers tests sur de nombreux smartphones fin 2020, la firme de Mountain View annonce que « le thème sombre de Google Maps s’étendant bientôt à tous les utilisateurs d’Android dans le monde, vous pouvez donner à vos yeux une pause bien méritée et économiser sur la batterie ». De quoi soulager les yeux trop habitués au dark mode des autres applications. Pour l’installer, suivez notre guide détaillé ci-dessous.

WhatsApp persiste et signe

Malgré la polémique qui ne faiblit pas, l’application de messagerie a bien l’intention d’imposer le partage des données à ses utilisateurs. À vrai dire, elle prévoit de bloquer les personnes qui n’auront toujours pas accepté les nouvelles clauses après le 15 mai 2021. C’est en effet ce qu’explique un mail de WhatsApp adressé à ses partenaires commerciaux. « Pendant une courte période, ces utilisateurs pourront recevoir des appels et des notifications, mais ne pourront pas lire ou envoyer de messages à partir de l’application », peut-on y lire. Une à une, les fonctionnalités ne seront plus disponibles tant que les CGU ne seront pas acceptées. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits.

Le premier live de Phonandroid

Pas de test cette semaine, mais une nouveauté pour la rédaction : Phonandroid s’essaie au live ! À l’occasion de la sortie du Mi 11 en France, notre cher Sam s’est prêté au jeu des questions-réponses. Écran, batterie, capteur photo, 5G, le smartphone a été balayé de long en large par les spectateurs et ne devrait désormais plus vous être d’aucun secret. Si vous avez raté la diffusion, vous pouvez retrouver le replay ci-dessous. Le format vous plaît ? Dites-le nous en commentaires !