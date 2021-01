Galaxy Watch 3 : Samsung déploie la fonction ECG en France et dans une trentaine de pays

Samsung s'apprête à déployer l'électrocardiogramme et la mesure de pression sanguine sur la montre Galaxy Watch 3 via l'application Health Monitor dans 28 pays d'Europe dont la France, ainsi qu'au Chili, en Indonésie et aux Emirats Arabes Unis.

Samsung explique avoir obtenu des autorités européennes l'agrément nécessaire pour proposer un électrocardiogramme (ECG) et la mesure de la pression sanguine sur les smartwatch Galaxy Watch 3 et Galaxy Active 2. Ces nouvelles fonctionnalités peuvent donc être déployées dans tous les pays de l'Espace Economique Européen.

Trois autres pays, le Chili, l'Indonésie et les Emirats Arabes Unis ont également donné leur feu vert. Ces nouveautés santé arriveront donc via l'application Health Monitor dès le 4 février 2021 (la date peut varier sur certains marchés).

Les clients Français de la Galaxy Watch 3 vont enfin pouvoir mesurer leur ECG

Voici la liste complète des pays qui pourront en bénéficier :

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

République Tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Pays-Bas

Norvège

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Suisse

Royaume-Uni

Chili

Indonésie

Emirats Arabes Unis

L'électrocardiographie permet de tracer un graphique montrant l'activité électrique de votre coeur. Cette mesure, plus fiable et précise que la mesure optique du pouls, repose sur l'emploi d'électrodes apposées sur la peau. Les changements dans l'électrocardiogramme permettent de détecter en amont de nombreuses affections cardiaques.

C'est par exemple le cas de la fibrillation atriale (action non coordonnée des cellules myocardiques auriculaires, entraînant une contraction rapide et irrégulière des oreillettes cardiaques), ou de la tachycardie ventriculaire (un type d'arythmie qui s'accompagne d'un risque élevé d'arrêt cardiaque). Bien sûr, en cas de détection, il est recommandé de se mettre au plus vite en rapport avec un médecin.

L'électrocardiogramme n'est pas une fonction encore très courante sur les smartwatch. Apple est l'un des rares concurrents à le proposer sur ses montres depuis l'Apple Watch Series 4. On peut néanmoins relever que les Apple Watch n'embarquent pas de mesure de la pression sanguine, du moins pour le moment, et sont généralement vendues plus cher.

Pour utiliser l'électrocardiogramme ou la mesure de pression sanguine, il vous faudra au préalable installer Health Monitor sur votre smartphone Galaxy et sur votre smartwatch (Galaxy Watch 3 ou Galaxy Active 2) dès qu'elle sera disponible, dans le courant de la semaine prochaine.