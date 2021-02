Tesla menace de faire sauter la garantie si vous branchez la maison à votre voiture

Utiliser la batterie d’une Tesla pour alimenter sa maison peut faire sauter votre garantie. Cet usage domestique est en effet interdit dans les conditions générales d’utilisation. Certains utilisateurs ont en effet découvert que leur garantie avait été annulée après avoir utilisé leur batterie de façon inappropriée. Une situation qui évoluera dans le futur, Tesla ayant annoncé l’arrivée de la charge bidirectionnelle dans de futurs modèles.

Vous avez certainement été victime un jour d’une panne d’électricité. Rupture d’un câble d’alimentation. Surcharge du réseau due à la foudre. Inondation d’un répartiteur. Hausse de la consommation brutale due aux fortes chaleurs. Etc. Et les conséquences sont fâcheuses. Les denrées alimentaires stockées dans un réfrigérateur ou un congélateur s'abiment. Il n’est plus possible d’utiliser des convecteurs ou des appareils électroménagers.

En outre, si vous faites du télétravail, vous ne pourrez plus recharger votre ordinateur ou votre smartphone. Et vous ne pouvez plus recharger votre voiture électrique, évidemment. Nous avons relayé en 2020 un message de Tesla qui conseillait à ses clients de recharger leur voiture la nuit durant les périodes de canicule pour soulager le réseau électrique.

Aux États-Unis, certains utilisateurs de Tesla ont réussi à utiliser la batterie de leur voiture électrique pour alimenter une maison. Grâce à un convertisseur, ils ont fourni de l’électricité à leurs appareils domestiques durant plusieurs heures. Grâce à cela, ces derniers n’ont pas subi de dommages lors d’une coupure d’électrique. Évidemment, cela demande quelques connaissances en électricité pour faire la liaison entre la voiture et la maison, mais cela fonctionne très bien. Mais voilà, cela n’est pas permis par Tesla.

Tesla ne veut pas qu'une voiture serve à alimenter une maison

Utiliser sa batterie de Tesla pour un usage domestique annule la garantie du constructeur automobile. C’est écrit noir sur blanc dans les conditions générales d’utilisation. Faut-il encore que Tesla s’en aperçoive ! Et c’est exactement ce qu’il s’est passé pour un utilisateur qui a non seulement utilisé sa batterie pour alimenter sa maison, mais qui a aussi publié son exploit sur les réseaux sociaux.

Au départ, l’ordinateur de bord de la Tesla a signalé un problème sur la batterie. Puis, le centre de maintenance de Tesla a indiqué qu’il fallait changer la batterie. Mais, après la découverte de la raison du problème sur Facebook, le constructeur a vu sa garantie annulée. Il devra donc changer sa batterie à ses frais !

Tesla n’a pas encore intégré la charge bidirectionnelle dans ses véhicules. Cela permettrait pourtant d’alimenter des appareils quand le besoin s’en fait sentir. La firme américaine en est consciente et a annoncé récemment que la fonctionnalité sera proposée dans de futurs modèles. En attendant, c’est interdit. Au grand plaisir de la concurrence : en effet, d’autres constructeurs, comme Hyundai, Audi ou Nissan, ont d’ores et déjà annoncé l’intégration de cette fonction dans leurs véhicules.

