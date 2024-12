Xbox vous permet enfin de streamer vos propres jeux depuis le cloud, voici comment faire

Microsoft franchit une nouvelle étape dans l'évolution du cloud gaming, et celle-ci était très attendue par les joueurs. Le géant de Redmond vient de lancer une phase de test bêta permettant aux joueurs de streamer leurs jeux directement sur leurs consoles Xbox.

Cette fonctionnalité, actuellement réservée aux membres Alpha Skip-Ahead et Alpha du programme Xbox Insider, est une avancée significative dans la stratégie cloud de Microsoft. Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate peuvent désormais profiter de cette option sur Xbox Series X, S et Xbox One.

L'initiative s'inscrit dans la continuité du service « stream your own game » dévoilé en novembre dernier. À l'époque, cette fonction permettait uniquement aux abonnés Game Pass Ultimate de streamer certains jeux achetés numériquement sur leurs téléviseurs, casques Meta Quest et navigateurs compatibles.

Comment utiliser la fonctionnalité sur votre Xbox ?

Pour accéder à cette nouvelle fonction sur console, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans Mes jeux et applications > Bibliothèque complète > Jeux possédés. Les titres compatibles avec le streaming cloud sont facilement identifiables grâce à un badge spécifique. Un filtre « Cloud gaming » permet également d'afficher uniquement les jeux streamables.

La liste des jeux compatibles, bien que limitée pour le moment, comprend déjà des titres majeurs comme Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Stray ou encore les six premiers Final Fantasy. Les sauvegardes cloud permettent aux joueurs de reprendre leur progression exactement là où ils l'ont laissée, sans installation nécessaire.

Quelques restrictions s'appliquent néanmoins : le service n'est accessible qu'aux abonnés Game Pass Ultimate et seuls certains jeux sont compatibles. Microsoft prévoit d'étendre cette fonctionnalité à l'application Xbox pour Windows en 2025.

En parallèle, l'application Xbox sur Windows bénéficie d'une mise à jour de son écran d'accueil, mettant en avant des collections de jeux personnalisées, des suggestions de titres et les dernières actualités gaming.

Pour les joueurs intéressés par le programme Xbox Insider, il est important de noter que les fonctionnalités testées peuvent présenter quelques instabilités. L'inscription nécessite un engagement actif dans le processus de feedback, essentiel pour améliorer l'expérience avant son déploiement général.